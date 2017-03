Haal alles uit je belastingaangifte!

Heel handig dat de fiscus bijna onze hele aangifte al invult. Maar daardoor laten we wel vaker belastingvoordeeltjes liggen. Met deze tips haal je alles uit je aangifte.

1) Schuiven maar!

Heb je een fiscale partner? Dan mogen jullie met inkomsten en aftrekposten schuiven. Dat betekent dat je zelf mag bepalen wie welk bedrag opgeeft. Dit kan flink wat opleveren. Zo kunnen fiscale partners de hypotheekrenteaftrek in mindering brengen op het inkomen van degene die het meest verdient. En ook met studiekosten, zorgkosten en giften mag worden geschoven. Je wordt niet automatisch fiscale partners als je gaat hokken. Hebben jullie samen geen kind of eigen huis, dan moet je naar de notaris voor een samenlevingscontract. Dat kost tussen de 300 en 500 euro.

2) Profiteer van je giften

Geef je veel aan goede doelen, dan kun je je giften aftrekken. Je profiteert van belastingvoordeel als het totale bedrag dat je schenkt in een jaar hoger is dan 1 procent van je verzamelinkomen - met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum van 10 procent van je inkomen. Je moet dan wel geven aan een officieel goed doel, ANBI (algemeen nut beogende instelling) genaamd. Als je besluit om periodiek te doneren, hoef je niet aan de grens van 1 procent te komen. Wel moet je vijf jaar lang een vast bedrag naar een goed doel overmaken, en hiervoor een schenkingsovereenkomst ondertekenen. Voorbeelden vind je op de website van de Belastingdienst en de Consumentenbond.

3) Speur naar zorgkosten

Ook aan sommige zorgkosten betaalt de fiscus mee. Voorwaarde is wel dat ze niet al zijn vergoed door je zorgverzekeraar. Bovendien geldt er een drempel die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. De zorgkosten die je kunt aftrekken van de belasting worden specifieke zorgkosten genoemd. Op de website van de Belastingdienst vind je een lijst met specifieke zorgkosten. Die is de afgelopen jaren wel steeds korter geworden. De kosten van de tandarts, fysiotherapeut of specialist kun je voor 2016 nog wel aftrekken. Ook voorgeschreven medicijnen komen in aanmerking. De kosten voor gehoorapparaten zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

4) Vergeet geen aftrekpost voor je eigen huis

Natuurlijk mag je je hypotheek aftrekken. Maar er zijn nog meer kosten voor je eigen huis die je in mindering kunt brengen op je inkomen. Betaal je bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks erfpacht, dan zijn deze kosten aftrekbaar. Heb je vorig jaar een huis gekocht, dan kun je de kosten voor het afsluiten van je hypotheek aftrekken. Daaronder vallen onder meer de taxatie van je huis, de kosten van het hypotheekadvies en de kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (notariskosten voor de overdracht van de woning kun je dan weer niet aftrekken). Dit geldt niet alleen voor de aankoop van een huis, maar ook bij het oversluiten van je hypotheek.

5) Sjoemel niet!

De kranten staan al tijden vol met verhalen over de chaos bij de Belastingdienst. Het innen van belasting zou zelfs een probleem kunnen worden. Zou gesjoemel met je aangifte daarom nu minder opvallen? Het is onverstandig om de proef op de som te nemen, want de boetes zijn flink. Houd je bewust informatie achter, dan kunnen deze oplopen tot 100 procent van de ontdoken belasting. Hetzelfde geldt als je foute gegevens laat staan. De Belastingdienst behandelt de vooraf ingevulde gegevens na indiening van de aangifte alsof je ze zelf hebt ingevuld.

Veranderingen aangifte 2016

Sinds 1 maart kun je aangifte doen over je inkomen in 2016. Wat is er dit jaar anders?

- Huizenbezitters met een belastbaar inkomen vanaf 66.422 euro hebben minder hypotheekrenteaftrek. De maximale belastingteruggave gaat terug naar 50,5 procent.



- De drempel voor de vemogensbelasting is weer wat hoger, namelijk 24.437 euro - en 48.874 voor fiscale partners. Onder die grens betaal je geen belasting over je spaargeld.



- De vrijstelling voor de spaarloonregeling is vervallen. Spaargeld dat onder deze regeling valt, moet je voortaan volledig opgeven.



- De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting, een korting voor werkende ouders met kinderen onder de twaalf jaar, is dit jaar hoger, namelijk maximaal 2769 euro.



- Vanaf het studiejaar 2015/2016 is het voor studenten met recht op studiefinanciering niet meer mogelijk om studiekosten van hun inkomen af te trekken.

