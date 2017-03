Frits maakt hypotheekoverstap kinderspel

In ‘het gezicht achter de start-up’ leren we de personen kennen achter verschillende initiatieven. Wat beweegt hen? Hoe hebben ze hun idee in de markt weten te zetten? En hoe zien zij de toekomst van hun start-up? In aflevering 4: het gezicht achter start-up Ikbenfrits.

Voor een ontmoeting met de 29-jarige ondernemer Thomas de Leeuw is het eerst een lange tijd zoeken naar een parkeerplaats. Maar als dat eenmaal gelukt is en we gesetteld zijn in een kantoor aan de Amsterdamse Herengracht, is dat opeens allemaal de moeite waard: „Het is een prachtige plek en goed te betalen, omdat veel bedrijven wegens het gebrek aan parkeergelegenheid liever elders gaan zitten”, stelt de 29-jarige oprichter van Ikbenfrits.

Ikbenfrits, wat is dat eigenlijk?

Ikbenfrits is meer dan een online hypotheekadviseur, we proberen die ene vriend te zijn die alles van hypotheken weet. Het is ons doel om jou te laten snappen hoe jouw hypotheek in elkaar zit, zodat jij de beste keuze maakt. Dit gebeurt allemaal online en telefonisch, lekker makkelijk vanuit huis dus.

Aanvankelijk hielpen we mensen vooral bij hun hypotheekoverstap, inmiddels helpen we ook mensen die een eerste huis kopen en verhuizers.

Hoe ontstond dit idee?

Ik zag om mij heen veel voorbeelden van mensen die erg slecht geadviseerd werden, bijvoorbeeld mijn ouders. Zij gingen naar een hypotheekadviseur met het idee dat ze konden besparen, maar werden al snel weggestuurd met het verhaal dat dit niet mogelijk was. Ik hoorde dat en dacht: dit is belachelijk. Op deze manier gaan tienduizenden mensen het schip in door verkeerde informatie.

En hoe heb je dat vervolgens aangepakt?

Ik had nog een beetje een kater van mijn vorige bedrijf, een nieuw ophangsysteem voor zonnepanelen, dat uiteindelijk mislukte. Toen waren we te veel bezig geweest met het product en te weinig met wat volgens de klant nu echt het probleem was. Dat hebben we nu dus andersom gedaan.

Samen met mijn compagnon Joost en later Michiel zijn we mensen om ons heen gaan helpen, nog zonder een product te maken en in de software te duiken. Zo wisten we met een minimale investering heel veel te leren van waar de klant behoefte aan heeft en wat de klant belangrijk vindt. Op een gegeven moment hadden we een beeld van welke software we moesten maken. Daarnaast hebben we onze hypotheekadviesdiploma’s gehaald.

Om er een succes van te maken, moesten we eigenlijk alles weten van drie zaken: hypotheken, software en de behoefte van de klant. Dat heeft zich uitbetaald, want naast klanten gebruiken ook Verenging Eigen Huis en Consumentenbond onze tools. Voor veel Nederlandse ondernemingen is het de gewoonste zaak van de wereld om bijvoorbeeld software uit te besteden, maar ik geloof daar totaal niet in. Je belangrijkste competenties moet je eerst zelf kunnen voor je het goed kunt uitbesteden.

Hoeveel startkapitaal hadden jullie nodig?

We hebben in het begin eigenlijk zelf alles gefinancierd. We hadden allemaal iets van een jaarsalaris aan buffer. Omdat we niks uitbesteedden en zelf de software maakten, was dat genoeg. Overigens is dat in de VS heel normaal en is een programmeur altijd onderdeel van een foundersteam. In Nederland is het heel ongebruikelijk, wat ik eigenlijk niet begrijp. Zonder programmeur zie ik namelijk niet in hoe je zonder tonnen aan investering een bedrijf op kunt zetten.

Later hebben we wel een investering gekregen om sneller op te kunnen schalen.

Voor hoeveel mensen is overstappen eigenlijk gunstig?

Dat is een beetje afhankelijk van de marktsituatie, maar op dit moment voor ongeveer 30 tot 35 procent. Gemiddeld besparen mensen zo’n 1300 euro netto per jaar over een periode van tien jaar. Dat zijn forse bedragen.

Maar er is nog een lange weg te gaan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld verzekeringen of energie stapt 10 tot 15 procent van de mensen jaarlijks over, bij hypotheken is dat minder dan 1 procent.

Ooit in zonnepanelen, nu in hypotheken, nogal een overstap?

Het ophangsysteem voor zonnepanelen is ontwikkeld tijdens mijn studie werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Ik volgde toen het vak writing a business plan bij YES!Delft. Zo ben ik eigenlijk ook in het ondernemerschap gerold, ik vond dat zo fantastisch. Daarvoor had ik eigenlijk nooit aan ondernemen gedacht.

Als je me 2,5 jaar geleden had gezegd dat ik nu erkend hypotheekadviseur zou zijn, had ik je zeker uitgelachen. Hypotheken op zich is niet wat me drijft, maar wat ik wel interessant vind, is het aspect om een heel concreet probleem met veel impact op te lossen, dat motiveert me enorm. Er bestaat een enorme informatieongelijkheid tussen bank en consument, en daar werd en wordt enorm misbruik van gemaakt. Het motiveert me enorm om dat recht te zetten.

Maar ik denk wel dat je kunt concluderen dat ik een onderwerponafhankelijke ondernemer ben. Als ik een groot probleem was tegengekomen dat ik had op kunnen lossen in de autoverzekeringen of de zorg, dan had dat ook gekund.

Zitten er ook nadelen aan een eigen onderneming?

Ik zou vooral ondernemers die zeggen dat ze het voor het geld doen willen waarschuwen. Vergeleken met mijn studiegenoten verdien ik misschien wel het minst, maar ik moet er heel hard voor werken. Het is dus hard werken en weinig verdienen. Dus het is af te raden om het voor het geld te doen, want dan kan het wel eens een grote teleurstelling worden.

Hoe verdien je je geld eigenlijk?

Als onderneming verdienen wij aan advieskosten, waar we 1500 euro voor rekenen. Dat is ongeveer de helft van wat de hypotheekadviseur op hoek rekent. Bovendien hanteren wij het principe van no cure, no pay.

Toen wij Ikbenfrits begonnen hebben we een jaar lang eigenlijk niets verdiend. Toen is het gaan lopen en dan kun je jezelf op een gegeven moment een salaris uitkeren. Dat spreek je met elkaar af, maar dat is altijd lager dan mensen die je in dienst hebt, haha.