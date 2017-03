Frauduleuze studenten, nepzieken en nog meer zwendel

De verzekering oplichten lijkt wel een maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel. Op feestjes vertellen mensen bijvoorbeeld stoer dat ze zonnebrillen hebben geclaimd die ze nooit hebben gekocht.

Verzekeringsfraude neemt toe en velen lijken niet te beseffen dat het gewoon strafbaar is, en dat we er met z’n allen de dupe van zijn doordat de schade in de premies wordt verrekend.

Het Verbond van Verzekeraars heeft er enkele opvallende fraudegevallen van 2016 uitgelicht.

Nepmedewerkers snel ziek

Fraude met ziekteverzuimverzekeringen nam schrikbarend toe. In veel gevallen ging het om professionele oplichters die een fake bv’tje startten. Het zogenaamde personeel kreeg een fiks salaris en ineens waren er heel veel zieke ’werknemers’. De valse werkgevers maakten aanspraak op de verzekering en kregen veel geld voor ziek personeel dat niet bestaat.

Studenten in de kreukels

Wie een jaar studievertraging oploopt door een ongeluk, kan rekenen op een bedrag tussen de 15- en 20.000 euro van de verzekering. Het deed meerdere studenten besluiten een scooterongeluk in scène te zetten. Veel van deze oplichters liepen tegen de lamp. De frauduleuze claims liepen namelijk deels stuk op ontbrekende medische onderbouwing.

Vuil spel

Een verzekerde deed een beroep op zijn aansprakelijkheidspolis omdat hij per ongeluk de gouden ketting van een vriend ter waarde van 1200 euro in een afvalcontainer zou hebben gegooid. De afvalcontainer zou dezelfde zaterdag nog zijn geleegd. De verzekeraar wist eenvoudig te achterhalen dat de betreffende gemeente op zaterdagen geen containers leegt.

Erg snel herstel

Na een aanrijding claimde een kickbokser letselschade. Het ’slachtoffer’ zou zijn nek niet meer kunnen draaien en moeite hebben zijn armen tot schouderhoogte te brengen. Hierdoor kon hij zijn sport niet meer beoefenen. Gek genoeg won hij enige tijd later een partij en dat kwam de verzekeraar te weten.

Game over

Een vermeend slachtoffer van een woninginbraak claimde 12.000 euro omdat zijn complete inboedel bij een inbraak zou zijn gestolen. Onderzoek wees echter uit dat de opgegeven goederen nooit in zijn bezit zijn geweest. De claim omvatte onder meer een computerspel dat pas ná de inbraakdatum op de markt is verschenen.

Directeur Schade Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat fraudeurs tegenwoordig sneller worden ontmaskerd. „Wie fraudeert, betaalt de rekening. Fraude is een misdrijf en dus strafbaar. Verzekeraars worden steeds slimmer en zien daardoor ook steeds meer signalen van onrechtmatig gedrag al bij het aanvragen van verzekeringen.”