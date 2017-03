Coureur Max: geen tijd voor liefde, wel voor de fans

Zondag 19 maart stapt de 19-jarige Max Verstappen in het vliegtuig naar het zonnige Melbourne voor de eerste wedstrijd van de Grand Prix. Voor die tijd maakte de jonge coureur nog een pitstop om geheel in stijl in het regenachtige Amsterdam uitgezwaaid te worden door zijn grootste fans. „Door Max is de Formule 1 weer populair geworden in Nederland", aldus één van zijn fans.

Nog maar een week te gaan tot de eerste race van het seizoen. Een spannende gebeurtenis waarbij miljoenen ogen op hem zijn gericht. Dit jaar zijn de nieuwe auto’s sneller dan ooit en aan de coureurs de taak om in topvorm te zijn. Zo komt er aardig wat kijken bij de voorbereidingen. Toch blijft Max uiterst relaxt, zo vertelt hij aan Metro.

Strak schema

Verwacht geen toeristische kiekjes van Australië op zijn Instagram, want zijn dagen zullen in het teken staan van trainen, slapen en gezond eten. ,,De eerste dagen heb je nog een beetje last van het tijdsverschil en dan is het belangrijk om goed te trainen, door het sporten slaap je een stuk beter.” De afgelopen weken heeft Max hard getraind want de kunst is om zo licht mogelijk te zijn, maar wel genoeg kracht te hebben om te auto te besturen. ,,Ik ben totaal niet zenuwachtig. Je weet wat je moet doen hé. De nieuwe auto’s zijn een stuk sneller, maar daar hebben we mee kunnen testen, ik weet wat eraan komt en het blijft enorm leuk.”

Max is dan ook alles behalve bijgelovig en heeft geen bijzondere rituelen voordat hij in zijn wagen stapt. ,,Ja, ik stap meestal links in, maar dat is gewoon makkelijker omdat aan de rechterkant vaak mensen aan het werk zijn.”

'Beide benen op de grond'

De 19-jarige Max heeft naar eigen zeggen zijn zenuwen aardig onder controle. Racen is hem dan ook met de paplepel ingegoten en voor advies kan hij altijd bij zijn vader en grote voorbeeld Jos Verstappen aankloppen. ,,Ik ben natuurlijk enorm geholpen door mijn vader, daar heb ik veel aan te danken. We reizen al heel wat jaren samen en hij doet alles voor mij.” De beste tip van papa Verstappen? ,,Hij heeft mij altijd geleerd om gewoon normaal te blijven en met beide benen op de grond te staan.”

Het lukt de jonge snelheidsduivel dan ook goed om zich staande te houden in de racerij. Of hij dan echt nergens bang voor is? ,,Ik ben niet echt fan van spinnen, haha. Als er één in mijn wagen zit, moet die er ook meteen uit. Maar dat doe ik dan wel zelf, hoor."

Trainen, trainen, trainen

Aangezien zijn dagen al vooral in het teken staan van trainen en de races is er niet heel veel tijd voor ontspanning. Maar als hij een vrije dag heeft dan gaat hij lekker Netflixen of Skypen met vrienden. Veel van zijn vrienden zitten ook in de racewereld? Hoe zit het dan eigenlijk met de liefde? De jonge Verstappen is al met verschillende dames gesignaleerd maar heeft naar eigen zeggen momenteel geen relatie. ,,Daar ben ik op dit moment nog niet mee bezig. Het hoeft nog niet, ik ben nog heel jong dus dat komt nog wel", grinnikt hij.

Gelukkig maakt Max ondanks zijn drukke schema nog wel tijd voor zijn fans, die heeft hij genoeg. ,,Het hoort er natuurlijk bij, maar ik vind het wel heel erg leuk!” Zijn fanbase zal de komende jaren alleen maar groeien, want racen is zijn leven. Of hij nog plannen heeft om terug te keren naar de schoolbanken? ,,Haha, nee school is nooit mijn ding geweest. Het absolute doel is natuurlijk om wereldkampioen te worden.”

Trouwe fans

De fanbase van Verstappen heeft in dat kampioenschap in elk geval genoeg vertrouwen. Een greep uit de honderden bezoekers die zaterdag vanuit het hele land kwamen om Max uit te zwaaien:

Dennis (42) – Leidschendam

„Ik ben misschien wel de grootste fan die hier rondloopt. Max heb ik al een keer of acht ontmoet, maar ik vind het elke keer weer leuk om hem te zien. Het is zo’n talent. We mogen blij zijn dat hij Nederlander is! Als je bij mij thuis binnenkomt, hangt de hele gang vol met Max-spullen, van gesigneerde shirts tot foto’s en sjaaltjes. Ik heb pas zelfs een tattoo laten zetten voor zijn winst op de Grand Prix in Spanje vorig jaar. Wanneer hij weer kampioen wordt, komt er nog eentje bij op mijn kuit.”

Caithlyn (15) - Amsterdam

„Op mijn kamer hangen geen posters van Max Verstappen maar ik volg hem wel altijd. Ik ben denk ik meer dan een jaar fan van hem. Het is gewoon een leuk persoon. Of ik verliefd op hem ben? Nee, haha!”

Bruce (22) en Vincent (22) – Zaandam

Vincent: „Ik volg de Formule 1 al sinds 2000 ongeveer, toen er nog sigarettenmerken opstonden. Het blijft een mooie sport, ondanks de veranderingen. Wat er zo bijzonder is aan Max, is dat hij de jongste coureur is. En dat hij Nederlands is, natuurlijk. Dankzij Max is de hype voor de sport weer terug in Nederland.”

Bruce: „Dit is niet onze eerste fandag, we hebben hem al eerder gezien in Zandvoort. Toen ging hij racen met zijn vader, dat was heel gaaf om te zien.”

Jurren (11), Jade (9), Mirre (14) en Sander (42) – Alkmaar

Jurren: „Samen met mijn vader kijk ik altijd naar Formule 1. Ik ben al ongeveer anderhalf jaar fan. Dat het zo ontzettend hard gaat, vind ik het allerleukste. Max is ontzettend goed. Ik weet nog niet of ik zelf wil gaan racen, misschien wel!”

