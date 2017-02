'Stemwijzer is hulpvol, maar lastig'

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan gepland voor 15 maart 2017. Vanaf maandag is de StemWijzer online, waarmee de kiezer kan bepalen welke partij het best past bij zijn of haar standpunten over uiteenlopende zaken. Met 28 deelnemende partijen valt er namelijk nogal wat te kiezen. Maar hoe waardevol is die stemwijzer eigenlijk? Metro vroeg drie mensen de stemwijzer in te vullen.

De StemWijzer bestaat uit dertig stellingen. De kiezer wordt gevraagd de stellingen te beantwoorden met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. Veel kiezers maken gebruik van deze stemhulp. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 werd de StemWijzer liefst 4,85 miljoen keer ingevuld.

Lastig, maar hulpvol

Voor Boaz Blom (18), Claudia Castro Machuca (18) en Vlada Brenici (19) is het de eerste keer dat ze mogen deelnemen aan de tweede kamerverkiezingen. Voor hen blijkt het invullen van de kieswijzer nog best lastig: „Sommige stellingen konden wel wat duidelijker. Zeker voor iemand die weinig met politiek heeft, moet je soms echt goed nadenken wat ze nu eigenlijk bedoelen”, vindt Claudia. De stelling dat er een Europees leger moet komen laat bijvoorbeeld de wenkbrauwen fronzen: „Daar had ik nog nooit van gehoord”, aldus Boaz.

Waar de drie deelnemers, allen studenten op het Mediacollege in Amsterdam, het absoluut wel over eens zijn is de partij waarop ze niet gaan stemmen: „De PVV wordt het in ieder geval niet”, roepen ze allemaal stellig. Maar komt dat ook uit de stemwijzer?

Naam: Boaz Blom

Leeftijd: 18 jaar

Stemmen: Ja

Op: Partij voor de Dieren

Boaz is zeker van plan om op 15 maart te gaan stemmen: „Ik heb van huis uit meegekregen dat je moet stemmen als je dat mag, dus ik ben dat wel van plan. Ik vind het belangrijk dat er wordt gedacht aan welzijn van dieren, dus ik vind dat er een partij moet zijn die bij beslissingen ook aan dieren denkt. Daarom zit ik aan Partij voor de Dieren te denken.”

Tijdens het invullen van de stemwijzer blijkt dat Boaz soms weet waar het over gaat, maar dat de stellingen soms wat onduidelijk zijn: „Meer geld uitgeven aan aanleg van nieuwe wegen. Maar ik weet helemaal niet hoeveel ze daar nu aan uitgeven”, merkt hij op.

Na het invullen van de stemwijzer blijkt de Partij van de Dieren met een tweede plek inderdaad op veel punten overeen te komen: „De SP stond ook wel hoog, dus misschien dat ik daar ook nog eens naar moet kijken.” Boaz kijkt met een tevreden gevoel terug op het invullen van de stemwijzer: „Ja, als je wat meer informatie wilt hebben over wat partijen van plan zijn is het wel nuttig om ernaar te kijken.”

Naam: Claudia Castro Machuca

Leeftijd: 18 jaar

Stemmen: Twijfel

Op: Zwevende kiezer

Voor Claudia zich aan de stemwijzer waagt, benadrukt ze meerdere keren helemaal niets van politiek te weten. Daarom twijfelt ze ook of ze in maart naar de stembus zal gaan: „Ik vind dat je wel goed moet weten waar een partij voor staat voor je besluit om daarop te stemmen.”

Claudia weet wel welk onderwerp ze belangrijk vindt: „Vrijheid van meningsuiting. Soms worden er nu dingen geroepen onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’, maar ik vind dat het soms zo ver gaat dat het grenst aan racisme. Ik vind daarom dat je niet zomaar alles moet kunnen zeggen.”

Tijdens het invullen van de stemwijzer vraagt Claudia af en toe om verduidelijking. Niet elke stelling blijkt even helder geformuleerd, of vergt eigenlijk een korte uitleg. Wat houdt het beëindigen van een voltooid leven bijvoorbeeld precies in? Uiteindelijk staat 50PLUS op nummer één, maar vooral de lage klassering van de PvdA valt op: „Wow, dat had ik niet verwacht. Als ik nu zou moeten stemmen had ik namelijk PvdA gestemd, omdat mijn moeder dat ook doet.”

Duidelijk is wel dat de stemwijzer Claudia aan het denken heeft gezet: „Ik heb bij 50PLUS echt nog nooit nagedacht, haha. Misschien goed als ik eens wat onderzoek ga doen naar de verschillende partijen."

Naam: Vlada Brenici

Leeftijd: 19 jaar

Stemmen: Ja

Op: Zwevende kiezer

De 19-jarige Vlada Brenici twijfelt geen moment als we vragen of ze gaat stemmen. De vraag waarop blijkt moeilijker te beantwoorden: „Daar heb ik absoluut nog niet over nagedacht. Wel weet ik dat ik onderwerpen waarbij het om jongeren en studenten gaat, belangrijk vind. Maar ik heb me nog niet echt verdiept welke partijen bij mijn stellingen passen.”

In sneltreinvaart loopt Vlada door de vragen heen. En heeft het haar wat opgeleverd? „Ja, ik vond het interessant en heb wel een duidelijker beeld gekregen van wat ik denk dat ik ga stemmen.” Dat de Partij voor de Dieren op de eerste plek staat, is wel een lichte verrassing: „Ik heb me nooit echt in die partij verdiept. Wel in D66 en die stond op 2 of 3.”

Volgens Vlada geeft de stemwijzer een vrij compleet beeld van kwesties die in de maatschappij spelen: „De stellingen waren wel vrij globaal. De wijzer ging niet echt diep in op een onderwerp als discriminatie bijvoorbeeld. Maar het is denk ik wel een goed hulpmiddel. Ik had hiervoor geen idee wat ik wilde stemmen en denk dat ik me anders snel zou laten beinvloeden door wat mensen om me heen stemmen, zoals bijvoorbeeld mijn ouders. Ik denk dat ik hierdoor nu wel een beter beeld heb van waarop ik zelf zou willen stemmen.”