Docent met bodycam zorgt voor wantrouwen leerling

Hulpverleners, conducteurs, leraren. Deze bevolkingsgroepen krijgen steeds vaker te maken met geweld. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen wordt hun autoriteit ernstig aangetast.

Zat

Twee middelbare scholen in Engeland testen nu, om in navolging van de politie, de leerkrachten uit te rusten met een bodycam. „Op de meeste scholen hebben leerkrachten moeite om les te geven, ze zijn het zat”, zegt Tom Ellis van het Institute of Criminal Justice Studies aan de universiteit van Portsmouth in The Guardian.

In navolging van hun klachten worden de leerkrachten van twee middelbare scholen nu als test uitgerust met een bodycam, net zoals als in de VS sinds 2015 het geval is op bepaalde scholen. Tegenstanders van de test spreken van een buitensporige reactie en vinden het een inbreuk op de privacy van leerlingen.

Wantrouwen

De Algemene Onderwijsbond en CNV Onderwijs zien er niks in om Nederlandse leerkrachten uit te gaan rusten met een bodycam. „Je geeft op die manier een verkeerd signaal af als leerkracht, dat je uitgaat van het ergste”, aldus Thijs den Otter van de AOb. „Hoe kun je een dialoog aangaan met een leerling met zo’n ding op je borst? Dat geeft wantrouwen.”

Ook Marjolein Hammink van het CNV is geen voorstander van de bodycam. „Een bodycam helpt niet als je een veilige omgeving wilt creëren op school. Een leraar is er om een leerling vooruit te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Daarbij is het noodzakelijk dat je een vertrouwensband ontwikkelt.”

Incidenten

Beide bonden benadrukken dat hun leden er ook zo over denken. „Natuurlijk is veiligheid een issue, maar ik heb niet het gevoel dat het gevoel van onveiligheid de afgelopen jaren is gegroeid”, zegt Hammink. „Een school is een samenleving in het klein en net zoals in de normale samenleving komt er op school ook helaas geweld voor. Maar het blijven incidenten.”

De dialoog blijven aangaan is de oplossing. „Komende zaterdag houden wij toevallig op verschillende locaties een filmdag met als onderwerp ‘Geweld op School’, daarna wordt er over dit onderwerp nagepraat”, zegt Hammink. Ook de AOb heeft geregeld bijeenkomsten. „Ongeveer een keer in de maand komen we bij elkaar”, aldus Den Otter. „Alles kan dan ter sprake komen, dus ook veiligheid.”

Cijfers

Uit onderzoek van Dienst Uitvoering Onderwijs blijkt dat in het schooljaar 2014-2015 een enkele leraar in het basisonderwijs te maken heeft gehad met fysiek geweld door ouders. Eén op de tien leraren in het basisonderwijs en een 2 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs werd geconfronteerd met fysiek geweld door leerlingen. Circa één op de zes leraren in het basisonderwijs (17%) en één op de tien leraren in het voortgezet onderwijs (11%) kreeg te maken met verbaal geweld door ouders. Circa één op de vijf leraren (21% in het basisonderwijs; 22% in het voortgezet onderwijs) werd geconfronteerd met verbaal geweld door leerlingen.