Zo ziet stormachtig Nederland eruit

Het moge duidelijk zijn, het stormt. Na het middaguur werd voor het eerst windkracht 9 gemeten en het KNMI heeft voor de middag en avond code oranje afgegeven. Op veel plekken in het land heeft men last van de harde wind.

Op de Van Brienenoordbrug, op de A16 in de richting van Rotterdam naar Breda, is een vrachtwagen geschaard. Het verkeer staat vast vanaf knooppunt Terbregseplein.

Op Schiphol doen piloten hun uiterste best om de vliegtuigen veilig aan de grond te zetten, maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Al zeker negentig vluchten werden geannuleerd. Op de livestream van NH is te zien hoe de vliegtuigen landen met deze harde wind.

120 km/u

Aan de kust worden de zwaarste windstoten verwacht, van zo'n 120 kilometer per uur. Dat levert in ieder geval mooie plaatjes op. Een twitteraar maakte een aantal prachtige foto's bij Vlissingen.

Op de N201 bij Schiphol staat een truck met aanhanger half op z'n kant. Het gevaarte dreigt om te vallen en daarom is het verkeer erachter stilgelegd.

Op Schiphol is ook een gevelplaat losgewaaid door de storm. De brandweer is ingeschakeld om de losse plaat weer vast te maken.

Tussen Enkhuizen en Lelystad is ook een vrachtwagen gekanteld door de storm. De N302 is daarom afgesloten voor verkeer en gaat waarschijnlijk pas weer open als de storm is gaan liggen.

Verkeer

Zowel automobilisten als treinreizigers moeten rekening houden met vertragingen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met gevaarlijke omstandigheden door zware windstoten. NS heeft uit voorzorg minder treinen ingezet.