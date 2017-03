Tiny houses: wonen op 30 vierkante meter

Wat is er mooier dan een kast van een huis, vrijstaand, met een vaatwasser, bubbelbad, grote boekenkasten en extra kamers voor logees of kinderen? Voor een groeiende groep mensen in Nederland is juist het tegenovergestelde hun droom: de Tiny House Movement is ook in Nederland, na Amerika, in opkomst. Ook Dilian, Jan-Willem en Noortje doen er aan mee: zij zijn volop bezig hun eigen tiny house te realiseren.

Wat zijn tiny houses?

Tiny houses zijn woningen van niet meer dan 50 vierkante meter. Het zijn volwaardige woningen, maar dan in het klein. Bij het ontwerp en de bouw wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een tiny house is zelfvoorzienend en ‘off-the-grid’ te maken, waardoor je niet afhankelijk bent van derden voor je elektra en water. Tiny houses zijn zowel als mobiele en verplaatsbare woning te verkrijgen of op een vaste plek, soms zelfs met fundering.

Waarom tiny?

Mensen kiezen om verschillende redenen voor tiny. Ten eerste bespaart het geld, zeker als je huisje zelfvoorzienend is: je hoeft dan geen rekeningen te betalen voor je water, elektriciteit en je rioolaansluiting. Daarnaast is een tiny house ook stukken goedkoper te realiseren dan een eengezinswoning of driekamerflat: voor een kleine 35.000 euro kun je er al een krijgen. Ook de zelfstandigheid is aantrekkelijk voor de meeste bewoners: je kunt zelf je eigen tiny house ontwerpen en (laten) bouwen en bovendien ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen energievoorziening en het onderhoud. Bewuster leven, je eco-voetafdruk verkleinen en duurzaam met materialen en je leefomgeving omgaan zijn ook aantrekkelijke kenmerken voor de liefhebbers van tiny houses.

Kleiner en bewuster leven

Dilian is de initiatiefnemer van Tiny Houses 4 Amersfoort: een community van tiny houses op leegstaande terreinen in Amersfoort. De bewoners gaan ervoor zorgen dat zo’n terrein waardevol wordt voor de omgeving. Al twintig anderen hebben zich gemeld om mee te doen. „Er is echt een groep mensen die kleiner, maar ook bewuster willen leven. Financieel speelt er natuurlijk ook wat mee, het is echt veel goedkoper en veel mensen vinden de maatschappelijke betrokkenheid ook waardevol”, vertelt Dilian.

„De groep is best wel divers. De jongeren hebben geen plek op de reguliere woningmarkt: ze hebben een beter salaris dan toen ze nog student waren en mogen daardoor geen sociale huurwoning in, maar verdienen te weinig voor vrije sector en kunnen door tijdelijke contracten ook geen hypotheek krijgen. Zeker een derde van de groep bestaat uit mensen van wie de kinderen net de deur uit zijn: zij hebben nu dan een groot huis voor hen alleen waar ze niks mee doen. En dan natuurlijk de idealisten die duurzaam willen leven en de creatievelingen. Het is verschillend wat mensen willen en dat is heel mooi.”

Voor Dilian was het een heel persoonlijke beslissing. Ze vertelt: „Ik heb nu een sociale huurwoning, maar ik betaal toch nog veertig procent van mijn inkomen aan huur, energie en gemeentelijke heffingen en dan heb ik het nog niet eens over verzekeringen. Mensen nemen vaak de grootst mogelijke hypotheek en gaan daar dan een huis bij zoeken. Dat is krom, het is zo gedachteloos allemaal. Ik had behoefte aan een soort zingeving, wilde zelf weer de controle en zelf verantwoordelijk zijn. Met een zelfvoorzienend tiny house ben je zelf verantwoordelijk, heb je er zelf de hand in.”

Dat is wel gelukt: ze heeft haar eigen tiny house zelf ontworpen en is al volop bezig met de voorbereidingen, bijvoorbeeld met het ontspullen. „Dat gaat soms makkelijk, soms moeilijker. Het theeservies van mijn oma gaat bijvoorbeeld niet mee, dat is niet in een keer besloten. Ik vond de keukenspullen ook nog wel lastig. Ik heb best veel tupperware, bijvoorbeeld voor in de magnetron, allerlei mooie schaaltjes en bakjes. Die staan nu op de stapel van wegdoen. De vraag is: waar kan ik zonder? De vaatwasser heb ik al de eerste maand dat ik hiermee begon de deur uit gedaan. Ik neem geen wasmachine, die gebruikt heel veel stroom en water. De televisie ga ik ook niet meenemen: ik kan prima films, tv en netflix kijken op mijn laptop. Het allerliefst zou ik nog wel mijn magnetron meenemen, even snel wat opwarmen is wel mijn ding, maar dat is nog wel even spannend omdat ik wel genoeg stroom moet hebben. De bank past niet, bijna geen van mijn meubels gaan mee. Ik heb ook al veel minder boeken. Wel de Harry Potter boeken nog, ook de Lord of the Rings. En m’n Pride and Prejudice, die moest ook blijven.”

Ze legt uit: „Je gaat anders denken. De opbergruimte in een tiny house is beperkt, daardoor heb je ook minder spullen. Ja, de meubels die ik nu heb, zijn mooi, maar als ik kan kiezen tussen vrij en betaalbaar leven of de kast houden, dan weet ik het wel. Het gaat niet om de spullen: je kunt bijvoorbeeld foto’s nemen, zodat je wel het sentiment bewaart, maar de spullen zelf niet.” Passen gaat het allemaal wel, ze heeft naar eigen zeggen genoeg ruimte in haar tiny house. „Je moet slim gebruik maken van de ruimte en de mogelijkheden. Je gebruikt de ruimte in het huis per functie; je moet kiezen of je het nu gebruikt als zitkamer of als eetkamer. Ik heb thuis al een keer schilderstape op de vloer gedaan, om even te proberen hoe dat is in zo’n tiny house: ik kon prima binnen de lijntjes blijven!”

Van tinder tot tiny

Noortje en Jan-Willem zijn de uitdaging met zijn tweeën aangegaan. De twee ontmoetten elkaar drie jaar geleden in Gouda, toen Noortje haar werk in Italië een maandje onderbrak om familie en vrienden in Nederland te bezoeken. De date werd geregeld via Tinder en er volgden tien maanden heen en weer reizen, alvorens Noortje toegaf aan de liefde en terug naar Nederland kwam. Het duo woont nu anti-kraak in een oude vooroorlogse school in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, straks in hun eigen tiny house. „Een van ons kwam met dit idee, we weten niet eens meer wie”, vertelt Noortje. „We waren echt actief op zoek naar iets wat bij ons zou passen. Al met de eerste date hadden we het over onze woonwensen. Dit paste perfect in ons straatje met de hele filosofie erachter. Wat ons het allermeeste aansprak is dat we zelf verantwoordelijk zouden zijn voor het wonen, geen hypotheek nodig hadden en het zelf konden ontwerpen en bouwen.” Zes of zeven ontwerpen hebben ze gemaakt, waarbij de eerste paar uiteenliepen van een bad op het dak tot uitklapbare wanden en kamers. „We wilden onwijs graag dat we een dak hadden waar we op konden leven, daar een soort buitenruimte creëren. Dat kan wel, maar niet op wielen.”

Na de plannenmakerij begon het bouwen. „Toen de trailer kwam en we het hout hadden besteld, hadden we wel een klein momentje van paniek en euforie tegelijk. Nu moest het echt. Dat was heel leuk, maar ook heel eng: je kunt alles wel heel mooi op papier zetten, maar je weet eigenlijk niet echt waar je aan gaat beginnen.” Hun huisje heeft nu een bed op de benedenverdieping, een werkkamer met panorama view op de tweede, een keuken dwars op de woning, een fijn zitbadje in de badkamer en mooie, grote ramen en openslaande deuren onder een breed dak. De zwevende trap doet tegelijk dienst als kledingkast, er komt een uitklapbare eettafel, een squatty potty en een ingebouwd droogrek in de keuken. Het tiny house staat op een trailer en is volledig off-grid.

„We slapen bewust beneden”, zegt Noortje. „Stel dat je ziek bent, of heel erg dronken na een feestje, dan is het onverantwoord om zo’n trappetje te beklimmen.” Na het ontwerpen en bedenken begonnen de voorbereidingen. „Niet autorijden, geen vakantie: we hebben drie jaar op een houtje gebeten en gespaard voor ons leven.”

Dat niet alleen, ook zij zijn in hun huidige woning al aan het ontspullen: „Vanaf oktober hebben we dat gehalveerd van negentig naar vijfenveertig vierkante meter, gewoon om te kijken wat nodig was en wat niet. Als je groter woont, kun je ook makkelijk dingen laten staan die je niet nodig hebt, nu moeten we kijken wat echt nodig is en wat we echt leuk vinden.” Ze hebben nu in totaal tien kratten waar spullen in mogen, meer past er niet en willen ze niet. Noortje heeft alvast de koffiemolen van haar oma veilig gesteld, Jan-Willem wil graag z’n lego-verzameling meenemen. Kleren, apparaten of meubels maken haar weinig uit. „Het enige zijn boeken. Laatst heb ik een heel stel weggegeven, maar stiekem neem ik dan toch weer andere boeken mee. Maar ik lees ze wel allemaal heel veel!” De spullen die niet mee gaan, geven ze weg aan vrienden, familie en kennissen.

De bedoeling is dat alles klaar is in april dit jaar, zodat Noortje en Jan-Willem dan kunnen verhuizen naar hun gedroomde plekje op Heijplaat Rotterdam, middenin de havens, tussen nog meer andere experimentele woonvormen in het gebied. „Daar wonen leuke mensen, het is zo tof, echt een dorp in de stad, een supergroene oase midden in de haven. Ik kan niet wachten tot we er wonen!” zegt Noortje.

Tips

Dilian, Jan-Willem en Noortje hebben een aantal tips op een rijtje gezet voor degenen die erover denken om zelf in een tiny house te gaan wonen. De vijf belangrijkste volgens hen:

Zorg voor goede ventilatie: als je ramen inbouwt, zorg dat die open kunnen of regel ventilatie met roosters die open of dicht kunnen. Juist omdat het klein is, moet je ervoor zorgen dat vocht, warmte en kou gemakkelijk in en uit je huis kunnen.



Denk er goed over na of je beneden of boven wil slapen: zie jij het zitten om midden in de nacht als je naar het toilet moet het trappetje af te stommelen?



Zorg ervoor dat je je tiny house niet propvol stopt met spullen of meubels, houd het vooral ruim, rustig en open om te voorkomen dat je tiny house kleiner wordt dan je zou willen.



Overweeg eens om niet alleen één deur in te bouwen, maar denk eens aan meerdere ingangen. Niet alleen om moddervoeten door je hele huis te voorkomen, maar ook vanwege de veiligheid: een extra vluchtweg in geval van nood is nooit overbodig.



Maak je tiny house zoals jij het wilt. Natuurlijk is het goed om ideeën op te doen door middel van andere ontwerpen en is het fijn als je een kant-en-klaar tiny house kunt kopen, maar bedenk vooral dat je er zelf moet wonen en dat het dus ook naar jouw zin moet zijn: maak gebruik van de vrijheid die een tiny house biedt en ontwerp het naar jouw eigen wensen

Ambassadeur

In Nederland is Marjolein Jonker de allereerste die een tiny house heeft gerealiseerd en daar ook al woont - inmiddels al een aantal maanden. Zij is een van de pioniers van de zogenoemde Tiny House movement. Bekijk hieronder een video inclusief rondleiding in haar huis.

Tiny Houses 4 Amersfoort

Tiny Houses 4 Amersfoort wil een duurzame en maatschappelijk betrokken community van tiny houses vormen die op tijdelijk ongebruikte terreinen in Amersfoort neerstrijkt en gedurende ongeveer vijf jaar zo’n terrein bewoont, beheert en meehelpt om het nieuw leven in te blazen. Daarna trekt de community verder naar een volgend terrein. “Ruimte in Nederland is zo schaars”, vertelt Dilian. “Het is zonde als dat niet nuttig wordt gebruikt. We willen er niet alleen zelf wonen, maar ook iets terug doen voor de omgeving en de samenleving. Wij wonen er en dan zie je toch meer dan een gemeente-ambtenaar die er op afstand op papier naar kijkt.” Zij streeft ernaar om enkele uren per week activiteiten te organiseren voor geïnteresseerden uit de wijk en de community en daarbij ook voorlichting te geven. Duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en kennisdeling staat voorop. Er wordt nu gesproken met de gemeente over een terrein. Wil je je aansluiten? Mail dan naar tinyhouses4amersfoort@gmail.com

Tiny House Academy Rotterdam

Noortje en Jan-Willem zijn volop bezig met hun eigen tiny house, maar daarnaast is Jan-Willem bezig met de Tiny House Academy: een plek waar geïnteresseerden cursussen, workshops en bijeenkomsten kunnen bijwonen, informatie kunnen inwinnen, bouwbegeleiding kunnen krijgen en meer te weten kunnen komen over de kunst van het bouwen van en wonen in een tiny house. “Er is nu bijna niks bekend, je moet het echt zelf doen, pionieren is het. Door bij ons je tiny house te leren ontwerpen en bouwen ben je in staat om van ontwerp tot realisatie te komen met meer zekerheid dat je het af gaat krijgen. Hierdoor zijn de ontwerpkosten flink minder en de bouwkosten overzichtelijk. Een bijkomend voordeel is dat je meer zult genieten van je eigen creatie en er dus ook meer zorg voor zal dragen”, legt hij uit. Zij tweeën zetten zich eveneens in om partijen samen te brengen die betrokken willen worden bij de Tiny House Movement in Rotterdam. „We doen dit niet alleen om er te wonen, we willen ook dat de gemeente wakker wordt geschud en ziet dat dit een volwaardige woonvorm is. We hebben nu in Nederland nog wel de ruimte en grondstoffen, maar daar komt een keer een einde aan. Met de academy willen we mensen samen brengen die hieraan willen werken.”