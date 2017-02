Wie is Pauline Krikke?

Pauline Krikke werd maandagavond voorgedragen als burgemeester van Den Haag. De felicitaties stroomden al gauw binnen, maar wie is deze dame eigenlijk?

De 55-jarige Krikke komt oorspronkelijk uit het Friese Sneek. Ze studeerde aan de Frederik Muller Academie voor Bibliotheek en Documentatie te Amsterdam. Ze startte vervolgens met een studie rechten aan de Vrije Universiteit in de hoofdstad maar die besloot ze niet af te maken. In 1994 komt de Friezin voor de VVD terecht in de Amsterdamse gemeenteraad. Twee jaar later werd ze wethouder van Economische Zaken.

Eerste vrouwelijke burgemeester

Krikke werd in 2001 benoemd tot burgemeester van Arnhem. Die taak vervulde ze twaalf jaar. Volgens NOS werd ze in die periode geprezen om haar 'gewone contact' met Arnhemmers. Ze wilde het aantal coffeeshops in de stad terugbrengen, omdat er naar haar mening te veel van waren.

In 2014 werd Krikke directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. In die periode kreeg het museum veel kritiek te verduren, schrijft Het Parool. Het museum zou volgens een 'pretparkformule' ingericht zijn uit commerciële overwegingen. In december 2015 stapte Krikke op na een flinke crisis binnen het bestuur van het museum. Sinds juni 2015 maakt Krikke deel uit van de Eerste Kamer en maandagavond werd ze dus voorgedragen als eerste vrouwelijke burgemeester van Den Haag.

In totaal solliciteerden negen mannen en twee vrouwen naar de functie. Een vertrouwenscommissie selecteerde twee sollicitanten waaruit de raadsleden maandag na ruim twee uur vergaderen hun favoriet kozen. De voordracht gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die geeft de voordracht door aan de koning, die uiteindelijk de nieuwe burgemeester benoemt.

Geen makkelijke klus

Volgens de vertrouwenscommissie voelt Krikke zich als stadsmens aangetrokken tot de energie van Den Haag. „Ze heeft een heldere opvatting over openbare orde. Ze wil dingen voor elkaar krijgen”, aldus commissievoorzitter Rachid Guernaoui.

De nieuwe burgemeester krijgt onder meer de leiding over de politie in Den Haag. Daarover zijn de laatste jaren wat spanningen geweest. Zo waren er in 2015 dagen aaneen rellen in de Schilderswijk en Transvaal na een dodelijke arrestatie. Inwoners van de probleemwijken beschuldigen agenten van discriminatie.