Waarom vragen we niet om een second opinion?

Heeft je arts een diagnose gesteld, maar twijfel je of hij of zij het wel bij het juiste eind had? Dan kun je een second opinion aanvragen. Toch vinden veel patiënten dat niet zo gemakkelijk. Zo zou een op de vijf mensen die een tweede mening wil, het niet tegen de eigen arts durven te zeggen. Waarom durven we niet om een second opinion te vragen?

„Ik denk dat veel mensen het lastig vinden om erover te beginnen omdat ze de relatie met de arts niet willen schaden. Het wordt vaak als blijk van wantrouwen gezien, maar dat hoeft echt niet zo te zijn. Artsen zullen niet zomaar beledigd zijn”, aldus medisch psychologisch onderzoeker Marij Hillen.

Volgens Hillen heeft het ook te maken met de kwaliteit van de zorg in Nederland. „Ik denk dat dat de voornaamste reden is dat patiënten niet om een tweede mening vragen. In ons land kun je over het algemeen ervan uitgaan dat de zorg in orde is en het advies van je arts klopt”, aldus Hillen.

Ander behandeladvies

Volgens de Patiëntenfederatie Nederland loont het om ook de mening van een andere arts te vragen. De federatie ondervroeg 2300 mensen die in 2015 of 2016 een second opinion vroegen of hadden willen vragen. De helft van de patiënten die om een tweede mening vroeg, kreeg van die dokter een ander behandeladvies. De federatie ondervroeg enkel leden uit hun patiëntenpanel. Zij lijden onder meer aan chronische en levensbedreigende ziektes.

Deze cijfers moeten we echter wel met een kleine korrel zout nemen, stelt Hillen. „Bij andere onderzoeken, onder meer binnen de oncologie, liggen deze cijfers veel lager.” Tevens wordt er niet duidelijk in hoeverre deze tweede mening afwijkt van het eerste behandelingsadvies. „Zo kan een arts een andere volgorde van behandelingen adviseren, maar dit heeft niet altijd consequenties voor de patiënt.”

Maar je hoeft echt niet altijd een tweede mening te vragen. „Ik zou een second opinion vooral aanvragen op het moment dat je geen vertrouwen hebt in je arts, of wanneer je niet zeker bent van het advies. Het kan namelijk ook nadelen hebben: zo kan het de behandeling vertragen of juist voor meer onzekerheid zorgen”, zegt Hillen.