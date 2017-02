VVD wil algeheel verbod voor boerka doorzetten

Een verbod op het dragen van boerka’s moet volgens VVD overal gaan gelden. Dus niet alleen in overheidsgebouwen, in de zorg, op scholen en in het openbaar vervoer: nee, overal in het openbaar.

„Integreren betekent dat je je aanpast aan de maatschappij, aan haar normen en waarden. In onze samenleving vinden wij het van belang dat we elkaar open tegemoet treden”, zegt Kamerlid Malik Azmani over het voorstel van de VVD, dat overigens ook bivakmutsen en integraalhelmen meeneemt.

De liberalen strijden al jaren tegen het dragen van de gezichtsbedekkende kleding en wil het algehele verbod eigenlijk sinds kabinet Rutte I al doorvoeren. Toen de VVD in een nieuw kabinet ging regeren met de PvdA kwam de klad echter in dit plan.

In het openbaar

In de huidige regeerperiode kwamen VVD en PvdA wel overeen dat kleding die het gezicht bedekt verboden moet worden in openbare instellingen als de zorg, het onderwijs, gebouwen en het vervoer. Hierbij werden ze gesteund door de meeste andere grote partijen, alleen D66 zag niets in het verbod omdat een dergelijke wet werd afgeraden door de Raad van State.

Even voor de duidelijkheid: wat is een boerka ook alweer? Naast de boerka bestaan namelijk ook nog de niqaab en de hijaab. Deze termen voor gezichts- en lichaamsbedekkende kleding worden nogal eens door elkaar gehaald. De boerka bedekt het hele lichaam en het gezicht, met een gaasje voor de ogen. De niqaab bedekt het hoofd en het gezicht en laat de ogen van de vrouw vrij. De hijaab bedekt het hoofd en de nek, maar laat het gezicht vrij.

Naar schatting zouden er in Nederland een totaal van 100 vrouwen rondlopen met een boerka.