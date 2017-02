Voetbalclub bedreigd na royeren jonge spelertjes

Het Brabantse VV Bladella heeft tientallen bedreigingen ontvangen nadat woensdag naar buiten is gekomen dat de club vier voetballertjes heeft weggestuurd omdat zij onvoldoende lootjes voor de nieuwjaarsloterij hadden verkocht.

De club heeft zo’n vijftig berichten ontvangen waarin gedreigd wordt met vernielingen of geweld. Ook sponsoren ontvangen intimiderende telefoontjes of e-mails, zegt secretaris Jac van der Aa. De club heeft de politie ingeschakeld. Deze houdt extra patrouilles bij de club in Bladel.

Van der Aa zegt dat het standpunt om de vier leden niet meer te laten voetballen ongewijzigd blijft, ondanks aandringen van ook de KNVB. De bond sprak woensdag over een „onbegrijpelijk besluit”. „Voetbalplezier van kinderen is het allerbelangrijkste. We hebben dringend verzocht de maatregel terug te draaien”, aldus de KNVB. Meer kan de bond op dit moment niet doen als „de club met deze maatregel binnen het verenigingsrecht acteert”. „Het enige wat we zouden kunnen doen, is ervoor zorgen dat deze vier spelers dit seizoen nog bij een andere club kunnen spelen. Zogeheten dispensatie”, zegt een woordvoerder.

Standvastig

De club komt dus niet op zijn beslissing terug. „Het is geen financieel probleem, maar een principiële kwestie”, aldus Van der Aa. „We zijn al zes weken met de ouders in gesprek over vervangende klusjes, zoals ballen oppompen. Maar ze weigeren elke hand- en spandienst.”

Volgens de club wilden de ouders met het niet bijleggen van het verschil in inkomsten toetsen of het bestuur dit beleid ook consequent uitvoert. „En dat laatste is inderdaad aan de orde”, aldus het bestuur van Bladella op de website van de club. De nieuwjaarsloterij levert jaarlijks zo’n 8000 euro op. Dit is volgens de club hard nodig omdat er lastig vrijwilligers te vinden zijn en daarom betaalde krachten ingehuurd moeten worden.

‘Niet betalen’

Het overgrote deel van de Metrolezers stelt dat het net als de ouders van de vier geroyeerde voetballertjes ook geen geld zou bijbetalen. Meer dan 70 procent zegt dit te vertikken, blijkt uit een online poll. Ze zien bijvoorbeeld meer in het verhogen van de contributie in plaats van kinderen in te zetten om extra geld te binnen te harken.

„Uit principe zou ik helemaal niets betalen. Toch te idioot voor woorden om zo’n druk op kinderen te leggen? Lijkt wel iets voor salesmedewerkers waarbij targets gehaald moeten worden”, schrijft Lydia Ietswaard op Facebook.

Actie KNVB

„Asociaal. Niks bij bijbetalen. Dit is gewoon een vies spel spelen over de rug van kinderen”, zegt Mariska Evers in haar reactie. „Gaan de hoge heren bij de voetbalclub maar zelf lootjes verkopen om de contributie laag te houden.” Bert Vergeer vindt dat de KNVB hier wat aan moet doen. „De club sommeren deze maatregel terug te draaien en zo niet de hele club terugtrekken uit de competitie. Dan weet ik zeker dat de maatregel niet doorgaat.”