Vandaag in Den Haag: duidelijke taal van politici

De praatjes van politici zijn voor de gemiddelde Nederlander soms al lastig te begrijpen, laat staan voor mensen die een verstandelijke beperking hebben. Daarom is het project Stem jij ook? in het leven geroepen. Vandaag vindt de Landelijke Kiezersdag plaats, een van de onderdelen van het project.

Het is niet de eerste keer dat Stem jij ook? wordt georganiseerd. In 2012 werd dit voor het eerst gedaan. Het project focust zich op volwassenen die een IQ tussen de 50 en 85 hebben. Dit is een grote groep mensen: er wonen in Nederland 74.000 personen met een licht verstandelijke beperking (IQ 50-70) en 2,2 miljoen mensen met een IQ tussen de 70 en 85.

Debat

De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij deelnemers een beeld krijgen van de democratie, de bijbehorende verkiezingen en het stemmen zelf. Het meest interessante deel van de dag is het debat, waarbij politici de kans krijgen om de standpunten van hun partij op een begrijpelijke manier uit te leggen.

De politici in kwestie zullen over de ‘doorsnee’ onderwerpen debatteren, maar ook praten over de zaken die juist de mensen voor wie de dag georganiseerd is, zullen aanspreken en die voor hen van belang zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld toegankelijkheid van informatie voor iedereen. De politicus die het best en meest duidelijk zijn of haar punt weet te maken, neemt een bokaal mee naar huis.

Naast het debat worden er vandaag tevens de workshops Wat is de Tweede Kamer? en Waar kan ik op stemmen? georganiseerd om mensen meer achtergrondinformatie over de democratie en hoe deze in werk gaat te verschaffen. Ook is er een rondleiding en krijgen deelnemers de kans om te ‘oefenen’ met stemmen in een stemhokje met een stembiljet en een bijbehorend rood potlood.

Een interessante dag dus die Landelijke Verkiezingsdag. Niet alleen voor de grote groep Nederlanders voor wie de dag bedoeld is. Ook voor de politici, die de belangrijke taak hebben om hun standpunten begrijpbaar uit te leggen. Niet alleen voor de vandaag aanwezigen, maar ook voor de rest van de stemmers.