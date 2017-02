Tweeling (15) betrokken bij meer zedenmisdrijven

Voor de gruwelijke verkrachting van een vrouw in haar eigen auto in Schiedam zijn begin deze week drie tieners opgepakt. Het gaat om een tweeling van 15 jaar oud en een jongen van 16 jaar oud. RTL Nieuws meldt vrijdag dat de 15-jarige tweeling nog voor de verkrachting al werd verdacht van meerdere aanrandingen, geweldsmisdrijven en diefstal.

Bewakingsbeelden van de verkrachtingszaak waren de afgelopen weken uitgebreid in het nieuws. Een vrouw liep eind november vanaf station Schiedam naar haar auto op een bedrijventerrein, waar de drie jongens in haar auto sprongen en haar om beurten misbruikten. Aan de hand van getuigenverklaringen heeft de politie begin deze week drie Rotterdammers op kunnen pakken. Het zou dus gaan om de tweeling, die de bewuste avond hun 15e verjaardag vierden, en een jongen van 16 jaar.

'Ik kan het niet geloven'

In een interview met het AD gaf de vader van de tweeling aan 'het niet te kunnen geloven.' „Ik wil graag van mijn jongens horen wat er precies is gebeurd. Drie jonge jongens die volgens de politie in acht minuten tijd om de beurt een vrouw in een auto verkrachten, hoe kan dat? Dat vraag ik me af. Ik kan het me van mijn jongens ook niet voorstellen", aldus de vader in het interview. Het gezin van de tweeling zou volgens bronnen van RTL echter bekend staan als 'probleemgezin'.