Twee jonge vrouwen bedreigen NS-personeel met mes

Voor de zoveelste keer heeft treinpersoneel te maken gekregen met agressie. Op station Den Haag Centraal zijn zaterdagavond twee jonge vrouwen aangehouden nadat ze medewerkers van NS Veiligheid & Service hadden bedreigd met een mes.

De vrouwen zouden in de trein al ruzie hebben gemaakt met een conducteur. „Toen zij uitstapten wilden de twee medewerkers van Veiligheid & Service hen aanhouden. Er ontstond een pittig gevecht, waarbij flink werd geslagen en geschopt. Uiteindelijk zijn de twee meisjes overmeesterd”, vertelt een ooggetuige aan De Telegraaf.

De twee beveiligers zouden lichtgewond zijn geraakt. NS heeft laten weten aangifte te gaan doen tegen de vrouwen.

Strijd tegen agressie

NS, stads- en streekvervoerders, bonden en overheden hebben vorig jaar oktober een actieplan vastgesteld tegen geweld in het openbaar vervoer. Doel is om het aantal ernstige incidenten met 20 procent te laten dalen in 2018.

Maatregelen

Een pakket aan maatregelen moet daaraan bijdragen, waaronder het beter delen van kennis en extra controleurs (boa's) in het ov. Andere maatregelen zijn het niet meer kunnen betalen met contant geld in het openbaar vervoer, waar de Amsterdamse stadsvervoerder GVB vorige week mee begonnen is, en de inzet van bodycams.