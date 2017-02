Turks-Nederlandse artsen: uitspraak Kuzu klopt niet

Artsen zouden eerder de stekker eruit trekken bij oudere patiënten met een migratieachtergrond, beweerde DENK-politicus Tunahan Kuzu eerder deze week. Drie Turks-Nederlandse artsen stellen dat die uitspraak ongefundeerd is en schadelijk voor het vertrouwen.

De drie artsen reageren namens de artsencommissie van Tannet, een netwerkorganisatie van Turks-Nederlandse professionals en wetenschappers, zaterdag op de uitspraak van Kuzu in een ingezonden brief in de Volkskrant. Zij zeggen zich niet te herkennen in wat Kuzu zegt. En zij zijn niet de enige: vrijdag gaf artsenorganisatie KNMG hetzelfde signaal af.

‘Een van de beste in de wereld’

„De Nederlandse gezondheidszorg behoort kwalitatief tot een van de beste in de wereld,” schrijven de chirurg, longarts en tandarts. „Door hardwerkende artsen en medisch specialisten wordt dagelijks met veel persoonlijke aandacht en professionaliteit medische zorg aan iedereen geleverd. Deze zorg wordt geleverd door een beroepsgroep gekenmerkt door diversiteit in afkomst, religie, geslacht en leeftijd.”

De artsen stellen verder dat ongefundeerde opmerkingen zoals die van Kuzu schadelijk kunnen zijn voor patiënten. „Juist omdat in het bijzonder artsen dagelijks geconfronteerd worden met het onderwerp levenseinde, zullen die artsen hier om die reden nooit lichtzinnig over denken en doen.”

Meldpunt

Kuzu stelde in een Q&A dat live gestreamd werd op het Facebookkanaal van zijn partij DENK woensdag dat patiënten eerder uitbehandeld zijn wanneer het oudere migranten zijn die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Hij zegt de zaak verder te gaan onderzoeken.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid noemde de uitspraken van Kuzu kwalijk, omdat hij mensen angst aanjaagt voor de zorg. Wel riep zij mensen op om mogelijke misstanden te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tot op heden heeft de inspectie nog geen meldingen ontvangen.