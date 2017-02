TUI-vliegtuig doet noodoproep boven Noordzee

Maak je geen zorgen: je kunt nog steeds met TUI vliegen, het toestel dat vanmiddag in de problemen kwam, is veilig geland. Dat neemt echter niet weg dat wij dankzij NH nu een uniek kijkje in de vliegtuigcommunicatie hebben gekregen. Zo klinkt een noodoproep dus.

Voor veel mensen compleet onverstaanbaar wordt vanuit het vliegtuig de tekst ‘mayday mayday mayday fuel Orange 318’ doorgegeven. ‘Orange’ is voor het radioverkeer in Nederland de roepnaam van TUI. Het toestel krijgt na de oproep toestemming om te landen op de Polderbaan.

Door de noodoproep ‘mayday mayday mayday’ gaat op Schiphol een protocol in werking en worden de hulpdiensten ingeschakeld. Deze stonden daardoor op het vliegveld paraat om de Boeing op te wachten, maar de landing verliep voorspoedig. Het toestel met vluchtnummer OR318 kwam uit Miami.

Brandstoftekort

De noodoproep werd boven de Noordzee doorgegeven, omdat het toestel te maken had met een dreigend tekort aan brandstof. Een woordvoerster van TUI benadrukt dat er geen gevaarlijke situatie is ontstaan, maar dat door de te volgen procedure bij dit soort situaties altijd allerlei alarmbellen afgaan.

Dikke mist

Door de dikke mist zaterdagmorgen konden vliegtuigen niet direct landen op Schiphol. Ook de Boeing787-8 Dreamliner van TUI niet. „Die was al ruim 20 minuten boven de Noordzee aan het cirkelen toen de piloot bij de verkeerstoren aangaf dat hij niet meer al te lang kon blijven rondvliegen. Het brandstofniveau zou dan op een gevaarlijk niveau terechtkomen”, zegt de woordvoerster van TUI.