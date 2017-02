Thieme vervangt Wilders, die na blijft ruziën

Werd het eerste RTL-debat nog afgelast vanwege een afzegging van zowel de PVV en VVD. Voor het debat in Carré heeft de nieuwszender een vervanger gevonnden. Marianne Thieme van de Partij van de Dieren zal Geert Wilders vervangen.

Zodoende is dit de line-up van het debat dat op 5 maart zal plaatsvinden. VVD, CDA, PvdA, D66, SP, GroenLinks, 50Plus en de Partij voor de Dieren. Van deze partijen krijgt de PvdD in de nieuwe Tweede Kamer de minste zetels volgens de laatste peiling van Maurice de Hond, namelijk vier. Dat zijn er wel nog altijd twee meer dan op dit moment. Ook ChristenUnie doet niet mee, maar dat komt omdat het debat op een zondag plaatsvindt.

Ruziën

Wilders weigerde deel te nemen aan het debat, omdat RTL een interview had gehouden met zijn broer Paul, die zeer kritisch is over de plannen van de PVV-leider. BNR Nieuwsradio – dat samen met RTL het debat zou organiseren – riep via hoofdredacteur Sjors Frölich Wilders nog op om alsnog te komen.

„Kiezers willen weten waar jij voor staat, wat je concrete voorstellen zijn. En dan moet je er ook tegen kunnen als die voorstellen op hun haalbaarheid worden getoetst. Dat hoort er allemaal bij”, zo stelde Fröhlich. Wilders was hier echter niet van gediend en refereerde aan een oude column van Fröhlich, waarin hij stelt de vergelijking van sommigen tussen Adolf Hitler en Wilders te begrijpen.

Verder riep hij alle Tweede Kamerleden op om de zaal te verlaten de volgende keer dat Wilders achter de microfoon zou staan. „Onafhankelijkheid en vrijheid van meningsuiting hebben we hoog in het vaandel, maar soms moet je een statement maken, vandaar deze oproep aan de mensen die gekozen zijn om dit land de juiste kant op te wijzen: Maak dat statement!"