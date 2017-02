'Terreurverdachten krijgen geen eerlijk proces'

Strafrechtadvocaten zijn het niet eens met de beslissing van het Openbaar Ministerie om twaalf verdachten voor de rechtbank te vervolgen voor terrorisme. De reden? De verdachten zullen niet aanwezig zijn bij hun rechtszaak, omdat ze zich in strijdgebied bevinden, en dat is in strijd met het aanwezigheidsrecht.

Systematisch vervolgen

Woensdag liet het OM weten meer te gaan doen om Nederlandse jihadisten te vervolgen die zich in strijdgebieden bevinden, zodat zij bij terugkomst direct de gevangenis in kunnen. In maart en april staan nu twaalf rechtszaken gepland tegen mannen die momenteel in Syrië en Irak vechten. We zetten nu het beleid in om meer systematisch mensen te vervolgen die in het strijdgebied zijn, mensen waarvan we vinden dat het niet goed is om met vervolging te wachten”, aldus een woordvoerder.

Vorig jaar werden bij de rechtbank Den Haag ook al vier mannen veroordeeld tot celstraffen, in de zogenaamde jihadzaak Context, terwijl zij zich in Irak en Syrië bevonden.

‘Oneerlijk proces’

De Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) is het niet eens met deze gang van zaken. „Het voornemen van het openbaar ministerie is dan ook in flagrante strijd met het ‘aanwezigheidsrecht; elke verdachte heeft namelijk het recht om bij de behandeling van zijn strafzaak aanwezig te zijn”, stelt voorzitter Jeroen Soeteman.

De verdacht hoort namelijk door middel van een dagvaarding op de hoogte gebracht te worden van de rechtszaak, zodat hij of zij een advocaat in de arm kan nemen, het strafdossier kan bestuderen en aanwezig kan zijn op de zitting. „Door zijn aanwezigheid op de zitting kan de verdachte reageren op de beschuldigingen, de betrouwbaarheid van belastend bewijs toetsen en ontlastend bewijs inbrengen.” Dit is echter onmogelijk als deze mensen zich nog in een strijdgebied bevinden, aldus de NVSA.

Arresteren bij aankomst

Soeteman stelt bovendien dat als er genoeg bewijs is om een verdachte te veroordelen, er ook voldoende bewijs is om hem te arresteren bij terugkomst en in voorlopige hechtenis te houden. De NVSA vraagt het OM dan ook af te zien van de voorgenomen strafzaken. ,,Het is onnodig en verliest uit het oog dat ook terrorismeverdachten recht hebben op een eerlijk proces.''