Steun voor plan Gordon wettelijke grens webpesten

Gordon krijgt steun uit verschillende hoeken op zijn verzoek aan de premier om wettelijk grenzen te stellen aan pesten op internet.

Mediapersoonlijkheid Gordon is het spuugzat om via social media voor van alles en nog wat uitgemaakt te worden door haters. Zo zat zelfs, dat hij wil dat pesten via Twitter, Facebook en andere social kanalen bij wet verboden wordt.

„Ik heb de afgelopen jaren meegemaakt dat je echt zodanig wordt gedemoniseerd op dat internet dat je echt denkt: mijn hemel, tot hoe ver gaan mensen om je kapot te maken?”, laat de zanger weten in een video die hij postte op de site Lieve Premier, een initiatief van RTL Nieuws. Gordon besluit zijn filmpje met: „Er zijn grenzen en die grenzen moeten worden opgesteld door de overheid. Lieve premier, wat gaat u doen zodat we weer normaal gaan doen op social media?”

Be Nice or Leave

Reacties op zijn ‘open beeldbrief’ laten zien dat de tv-presentator kan rekenen op steun voor zijn idee. Entertainmentfotograaf William Rutten startte vorig jaar de online campagne ’Be Nice Or Leave’ om mensen aan te sporen online wat aardiger voor elkaar te zijn. Hij is enthousiast over het idee van Gordon. „Helemaal mee eens. Wat er nu allemaal gebeurt, gaat alle perken te buiten. Het lijkt wel of er geen enkele schaamte meer is bij mensen om anderen voor van alles uit te maken. Ik denk dat als je dingen strafbaar maakt, dat mensen dan wel gaan nadenken.”

Zijn eigen campagne heeft overigens wel zoden aan de dijk gezet, merkt Rutten. „Ja, dat heeft enorm geholpen. Mensen die reageren op mijn pagina weten: scheld je, dan blokkeer ik je. Daarom zeg ik ook: je kan er wat aan doen.”

Ook Patricia Bolwerk van Stichting Stop Pesten Nu heeft wel oren naar het voorstel van Gordon. „Het zou fijn zijn als er meer tools komen zijn om online pesten strafbaar te stellen. Het nu vaak lastig bewijzen wie het gedaan heeft.” Regels zouden volgens Bolwerk niet alleen de slachtoffers, maar ook de politie kunnen helpen. „Zodat zij ook weten waar ze met de klachten naartoe moeten. Of wat ze moeten doen. Dat ontbreekt nu vaak nog.”

Ook uit een poll die woensdagmiddag op metronieuws is geplaatst blijkt dat een groot deel van de Metrolezers het eens is met Gordon en vindt dat cyberpesten aangepakt moet worden. Begin van de avond antwoordde zo'n 85 procent met ‘ja’ op de vraag of er wetgeving moet komen rondom cyberpesten. Er deden op dat moment 500 respondenten mee.