Stemmen vanaf 16 jaar: wel of geen goed idee?

Vanaf je achttiende levensjaar, mag je stemmen in Nederland. Is dat vroeg genoeg, of zou de leeftijd waarop je stemrecht krijgt, moeten worden verlaagd naar 16 jaar?

Voor dat laatste pleitte Barbara Baarsma dinsdagavond in televisieprogramma De Wereld Draait Door. Barbara Baarsma is bijzonder hoogleraar marktwerking- en mededingingseconomie aan de universiteit van Amsterdam.

Discussie

Baarsma vindt dat het een onderwerp is waar „een goede discussie over gevoerd zou kunnen worden.” Want mensen kunnen wel zeggen dat 16-jarigen niet geïnteresseerd zijn in de politiek, als ze tóch niet mogen stemmen dan hebben zij daar ook weinig reden toe, bepleitte Baarsma in het actualiteitenprogramma.

Degenen die nu nog niet mogen stemmen, zijn wel degenen die immers het langst met de gevolgen van wetswijzigingen moeten leven. Als voorbeeld noemt de hoogleraar de sentimenten na Brexit in Engeland. Met name ouderen stemden daar vóór een Brexit, de jongeren hadden liever gezien dat het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie bleef, bleek achteraf uit onderzoek.

Joram van Klaveren

Het is niet voor het eerst dat het onderwerp te sprake komt. Zo’n acht maanden geleden maakte omroep PowNed een item over het onderwerp nadat Kamerlid Joram van Klaveren van VNL ook pleitte voor een verlaging van de stemleeftijd.

Op Twitter zijn de meningen verdeeld.

Wat vind jij: zou de leeftijd waarop men stemgerechtigd is in Nederland naar beneden moeten worden bijgesteld?