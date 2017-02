Steeds meer valse recepten voor medicijnen in omloop

Apothekers krijgen steeds vaker mensen aan de balie die met een vals recept zware slaapmiddelen of pijnstillers mee proberen te krijgen. Vorig jaar werd hiervoor 60 keer aangifte gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, tegenover elf keer in 2014.

Dit blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio, die een verslaggever op pad stuurde met een vals recept. Die werd overigens snel herkend door de apotheker in kwestie: „Bovenaan het recept staat dat het om een herhaalbriefje gaat. Daarnaast staat linksboven geen naam van een arts, dan gaan alarmbellen rinkelen. We willen in zo’n geval graag weten waar zo’n recept vandaan komt."

Verslaafd aan medicijnen

Maar waarom willen mensen graag aan de medicijnen komen? Volgens de directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Ruud Coolen van Brakel, komt dat mede doordat slaapmiddelen verslavend zijn. Hierdoor wordt er vaker gebruik gemaakt van nep-recepten om aan de medicijnen te komen. „Het zijn middelen die onder de opiumwet vallen, dus het gaat om zwaar verslavende middelen", vertelt Coolen van Brakel.

Naast de valse recepten is ook het 'shoppen' veelvoorkomend. Hierbij gaan mensen in de weekenden en avonden langs bij huisartsenposten, om de eigen dokter te ontlopen, vertelt de directeur. „Er zijn gevallen bekend dat mensen de ene na de andere huisartsenpost langsgingen."