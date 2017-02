Rutte herhaalt: VVD gaat niet samenwerken met PVV

Hij zei het een maand geleden al, maar herhaalt nu zijn boodschap. De VVD gaat niet samenwerken met de PVV, stelt VVD-lijsttrekker Rutte. „Het. Gaat. Niet. Gebeuren.”, twitterde Rutte zondagochtend. Hij reageert hiermee op de uitspraken die PVV-lijsttrekker Wilders deed bij bij WNL op Zondag.

Het is voor het eerst in bijna zes jaar tijd dat Mark Rutte weer gebruik maakt van zijn persoonlijke Twitteraccount. Doorgaans maakt de premier gebruik van het account @MinPres, dat verbonden is aan zijn ambt. Het is de derde tweet die de minister-president verstuurd sinds hij een account aanmaakte in oktober 2008.

Volgens Wilders zullen de partijen die nu roepen dat ze niet met de PVV zullen samenwerken, na de verkiezingen niet hun woord zullen houden. „Je zet niet zomaar 2,5 miljoen mensen opzij”, zei Wilders in het interview met Rick Nieman. „Dat zullen ze niet gaan doen.”

Alleen 50PLUS

Het overgrote deel van de partijen die hoog in de peilingen staan, zegt niet samen te willen werken met de partij van Wilders. Alleen 50PLUS wil wel met de PVV om de onderhandeltafel. „Ik weet zeker dat als de kiezer de PVV echt groot maakt, dat men wel zal moeten”, zegt Wilders.

Eerder zei Rutte al dat de VVD niet wil regeren met de PVV omdat veel uitspraken van Wilders in strijd zijn met de Nederlandse rechtsstaat. Zo zei Rutte dat ze niet met de partij willen samenwerken zolang Geert Wilders zijn uitspraken over ‘minder-Marokkanen’ niet terugneemt. „Dat is een manier van werken die ik ten diepste afkeur”, aldus de VVD-voorman. „Daarom wil ik niet met hem samenwerken.”