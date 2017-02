Run op drinkwater in Gelderland door grote lekkage

Lichte paniek in Gelderland. De gemeenten Doesburg, Rijnwaarden, Zevenaar en een deel van Rheden zitten sinds zaterdagavond 21.15 uur zonder water. Dat komt door een storing in een transportleiding, meldt waterbedrijf Vitens aan Omroep Gelderland. Het gaat om zo'n 30.000 huishoudens.

Vitens dacht de oorzaak al snel te hebben gevonden, maar dat bleek niet zo te zijn. „We dachten dat het lek in één van de leidingen zat en hebben die afgesloten”, vertelt een woordvoerder aan de regionale omroep. Maar het probleem bleek ergens anders te zitten. „We gaan dat lek nu traceren, maar we weten nog niet hoelang het gaat duren.”

Twee lekkages

Zondag aan het begin van de middag werd duidelijk dat er sprake is van twee lekkages. Een daarvan is inmiddels getraceerd, monteurs proberen dit lek nu te dichten. Naar het tweede lek wordt nog gezocht. Het is nog niet bekend hoe lang het getroffen gebied nog zonder water zit.

Run op water

In de supermarkten is inmiddels een run ontstaan op flessen drinkwater. Op veel plekken is het water al uitverkocht.

