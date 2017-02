Politie: wees alert op collectant met pinapparaat

Het lijken de nobelste deelnemers van onze maatschappij: mensen die door weer en wind langs de deuren gaan om wat geld op te halen voor het goede doel. Het gros van de collectanten heeft dit ook als doel, maar criminelen weten slim gebruik te maken van deze dekmantel. Zij gaan ook de straat op, ze collecteren met een pinapparaat en skimmen vervolgens jouw bankpas.

Voor deze 'nieuwe' vorm van criminaliteit waarschuwt de Politie Almelo op Facebook: „De afgelopen tijd zijn er in de regio een aantal meldingen binnen gekomen van mogelijk dubieuze collectanten. Zij komen aan de deur (bij met name oudere mensen) en geven aan dat zij komen collecteren voor een goed doel.”

Geen contant geld

De oudere mensen weten vaak minder van de huidige technieken en daarmee ook van de sluwe manieren om mensen geld afhandig te maken. „Er wordt gezegd dat er alleen met de pin kan worden gedoneerd omdat men liever niet meer met geld over straat loopt. Het slachtoffer pint vervolgens een bedrag en toets de pincode in op het draagbare apparaat dat men bij zich heeft.”

Het slachtoffer denkt een goede daad te verrichten door een bedrag te doneren aan het goede doel, maar in werkelijkheid geeft hij of zij de gegevens van de bankpas uit handen. „De gegevens van de pinpas worden gekopieerd en men heeft direct de pincode. Vervolgens wordt er getracht zo snel mogelijk te pinnen bij een pinautomaat in de buurt” schrijft de politie op Facebook.

Het is niet gek dat de criminelen overstappen naar deze moderne methode, vorig jaar hebben onder andere het Prinses Beatrix Spierfond en de Dierenbescherming het collecteren via de pin uitgeprobeerd. In de toekomst zal deze manier naar alle waarschijnlijkheid vaker voorkomen. Daarbij moeten gulle gevers dus wel heel erg op hun hoede zijn.

Herken de fraudeur

Uiteraard kun je wel weten of er een oprechte collectant voor de deur staat of een crimineel. Landelijke collectes worden namelijk altijd van tevoren aangekondigd. Mocht dit je ontgaan zijn, kun je altijd aan de persoon in kwestie vragen of hij of zij zich kan legitimeren. Officiële collectanten hebben namelijk een speciaal identificatiebewijs op zak.

Een ouderwetse collectebus moet gesloten en verzegeld zijn, is hij dit niet, dan moeten er belletjes gaan rinkelen. Wees in ieder geval alert, als je de volgende keer wat geld wilt doneren aan het goede doel.