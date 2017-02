Politie opent nummer vanwege 'seksdeurwaarder'

De politie van Limburg gaat een speciaal telefoonnummer openen om slachtoffers van de seksdeurwaarder in kaart te brengen. Vrouwen die ‘denken’ last te hebben gehad van de seksdeurwaarder kunnen zich daar melden, zo schrijft 1limburg. Ook is er een e-mailadres geopend.

In natura betalen

In Sittard was er de voorbije periode een deurwaarder actief, die het niet erg vond om zich in natura te laten betalen door vrouwen. Hij was bij vrouwen die diep in de schulden zaten uit op seks in plaats van geld. Diverse vrouwen hebben reeds aangifte gedaan tegen hem.

Vorige maand kwam het schuldgevoel bij K. bovendrijven, waarna zichzelf direct aangaf bij zijn kantoor. „Wij hebben dat gesprek beëindigd en hem onmiddellijk buiten gezet”, zegt directeur Hans van Lent. „We willen niets meer met hem te maken hebben.”

Mede-eigenaar

K. was in het verleden nog eigenaar van de firma, maar die constructie werd in 2008 beëindigd. „Hij werkte nog voor ons op een soort freelancebasis. Hij kreeg van ons onder meer opdrachten om exploten uit te brengen en was vaak hele dagen op pad. De afstand tussen ons kantoor en hem was al heel groot.”

Hoe de deurwaarder de vrouwen precies onder druk werden gezet en wat er dan door het gevraagd werd, is onduidelijk. „Daar weet ik ook het fijne niet van. Ik mag er sowieso niks over zeggen zolang het politieonderzoek loopt.”

Advocaat

De advocaat van de dader wil nog geen commentaar geven op de zaak en zegt ook nog niet te weten waarvoor zijn cliënt precies aangeklaagd wordt.