Politie opent jacht op Amersfoortse ‘busrukker’

De politie is een zoektocht gestart de man die zich voor de kerst vorig jaar aan het bevredigen was in een Amersfoortse bus. Om de man zover te krijgen zichzelf aan te geven, laat de politie nu in de media weten beelden van het incident te hebben.

Op de site van opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht geeft de politie aan dat de beelden kunnen worden vrijgegeven. Maar: „Eerst vraagt de politie de man zichzelf te melden.”

‘Busrukker’

Er is volgens de politie „gegronde reden” om aan te nemen dat de ‘busrukker’, zoals de regionale omroep hem heeft genoemd, vaker heeft toegeslagen. In elk geval haalde hij op 23 december vorig jaar zijn geslachtsdeel tevoorschijn in een bus van Syntus, tot schrik van een 19-jarig meisje dat naast hem zat. Zij voelde zich bedreigd en rende naar de chauffeur. Die belde 112, maar kon niet voorkomen dat de man de benen nam.

Volgens RTV Utrecht is de man naar schatting 25 tot 30 jaar oud. Hij heeft een getinte huidskleur en is zo'n 1.75 meter lang. Verder heeft hij zwart haar en een stoppelbaardje. Toen hij toesloeg eind december, droeg hij een zwarte muts, een zwarte halflange jas en had hij witte oordopjes en een witte handtas bij zich.