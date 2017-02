Nederlandse toeristen ontsnappen aan brand Marrakech

In het Marokkaanse Marrekech zijn in de nacht van zaterdag op zondag een tiental Nederlanders ontsnapt uit een brandend hotel. In het vijfsterrenhotel Jardins De La Koutoubia in Marrakesh brak rond 1.00 uur brand uit in een van de restaurants. Volgens de aanwezige gasten ging het brandalarm niet af.

In het hotel verbleven zo'n tien Nederlanders en negentien Belgen. Zij konden allen op eigen kracht het hotel verlaten en er raakte niemand gewond. De vakantiegangers hadden geboekt via TUI en Thomas Cook. TUI Nederland stelt nader onderzoek in naar de omstandigheden van de brand en of de veiligheidsregels zijn nageleefd.

Corné en Sissy van Rossen uit Vlijmen waren in Marrakech toen de brand uitbrak. ,,Mijn vrouw werd wakker doordat ze glas en ontploffingen hoorde. Ze heeft mij gewekt en we zijn met onze paspoorten meteen onze kamer uitgegaan", vertelt Corne aan Omroep Brabant. Corné en Sissy sliepen recht onder het brandende restaurant, gelukkig hebben ze veel van hun spullen uiteindelijk toch kunnen redden.

Eenmaal buiten zagen ze niemand. ,,Geen andere mensen, geen personeel. We hoorden ook geen brandalarm. Niemand deed iets", zegt hij. Dat voelde niet goed voor het stel. "We zijn terug naar binnen gegaan en hebben zelf nog op een aantal deuren geklopt om mensen wakker te maken. Het personeel stond er maar gewoon bij te kijken." Toch kwam er hulp vanuit onverwachte hoek, een Marrokaanse man zag Corné op straat staan. ,,Ik kreeg van hem een paar schoenen, zodat ik geen koude voeten zou krijgen. Die krijgen een speciaal plekje thuis!" Inmiddels is het stel onderweg naar Nederland.