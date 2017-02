Nederlanders negeren reisadvies, overleven aanslag

Een Nederlands echtpaar van 70 en 73 jaar oud heeft vorig jaar een aanslag in Afghanistan overleefd. Het Nederlandse stel was ondanks een negatief reisadvies naar Afghanistan op vakantie, waar het busje waarmee ze rondreisden onder vuur werd genomen met een antitankwapen.

Tot nu toe was alleen bekend dat er Britten, Amerikanen en een Duitser in het busje zaten, maar nu meldt de Volkskrant dat ook een Nederlands stel de aanslag heeft overleefd.

Dertig granaatscherven

In totaal zitten er op het moment van de aanslag negen personen in het voertuig - acht toeristen en een chauffeur. De granaat raakt een van de voorwielen, waardoor de schade beperkt blijft: de bagage in het busje is verkoold, maar er vallen geen doden. Zes personen raken lichtgewond.

Waaronder één van de Nederlanders: de 70-jarige Ria van Santen kreeg zo'n dertig granaatscherven in haar been. „Als de granaat de bus wat hoger had geraakt, waren we allemaal dood geweest”, aldus Van Santen. Ze bloedt hevig, het bloed komt door haar broek heen, maar weet zichzelf in veiligheid te brengen.

'Ik kom er al 14 jaar'

Na de aanslag onstaat er een vuurgevecht tussen de Taliban - die de granaat hadden afgeschoten - en militairen van het konvooi dat de toeristen moest beschermen. Het gevecht duurt zeker een half uur, voordat de reis kan worden hervat. Ze worden eerst met helikopters naar het ziekenhuis vervoerd. Later worden de toeristen naar Kabul, de Afghaanse hoofdstad, gebracht. De Nederlandersr zijn toen zo snel mogelijk naar Schiphol gevolgen.

Het echtpaar, dat door de krant wordt omschreven als „ervaren reizigers”, heeft nu spijt dat ze naar Afghanistan zijn gegaan. Ze hebben zich laten overtuigen door een Engelse reisorganisatie, stelt het paar in de Volkskrant. Ze raakten overtuigd door foto's van het Afghaanse landschap: dat was zo mooi, daar moesten ze beslist heen. Volgens de reisorganisatie was het geen probleem. „De eigenaar zei steeds: ik kom al veertien jaar in Afghanistan, je kunt er gewoon doorheen reizen”, aldus Dick van Santen (73).

Geld terug

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Afghanistan, en waarschuwt voor geweld en ontvoeringen. Maar dat advies sloeg het echtpaar Van Santen in de wind. „Maar ik heb het meer beschouwd als een advies”, aldus Dick. „Afghanistan is een extreem mooi land. Maar niemand moet erheen”, zegt Ria van Santen nu.

Het echtpaar heeft 20.000 euro aan schade opgelopen - hun bagage was onder meer verkoold na de aanslag, ze moesten nieuwe tickets kopen. De verzekering betaalt niet: Afghanistan was immers onveilig verklaard door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze willen nu in elk geval het bedrag dat ze voor de reis hebben betaald (in totaal 8.000 euro) terugkrijgen van de reisorganisatie.

Geen garantie

Die organisatie is niet van plan om te betalen. „Dit was force majeure. Ik ben vijftien keer in dat gebied geweest, er is daar nooit iets gebeurd. Mensen kunnen mij vertrouwen, maar ik kan niet garanderen dat het altijd goed gaat.”

