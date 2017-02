Moeten homo's en gehandicapten in Grondwet art. 1?

„Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Zo luidt Artikel 1 uit de grondwet op dit moment. Een aantal partijen maken zich echter hard voor een wijziging ervan.

In de opsomming na ‘Discriminatie wegens’ zouden zij graag ook de seksuele geaardheid en handicap willen terugzien. Het is een discussie die al vaker aan is gehaald. Ditmaal brengen de PvdA, D66 en GroenLinks het onder de aandacht, na overleg met de verschillende belangenorganisaties. Het lijkt erop dat zij hierin gesteund zullen worden door CDA, SP en de ChristenUnie. De SP zou bovendien ook nog leeftijd willen toevoegen.

Geen categorieën meer

De VVD wil juiste het tegenovergesteld. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra stelt niet langer categorieën meer te benoemen en vooral de nadruk leggen op dat iedereen gelijk is. „Wij willen alle categorieën er juist uit”, zo citeert de Volkskrant. De partij is bang dat met het toevoegen van enkele groepering er een sneeuwbaleffect ontstaat, waardoor er alleen maar meer groepen komen die zich door de grondwet buitengesloten voelen.

Volgens Vera Bergkamp, Kamerlid namens D66, is dat nu echter niet aan de orde. „In een ideale wereld snap ik wat de VVD wil, maar het is te makkelijk om te zeggen: dan blijven we doorgaan.”

Verkiezingsdebat COC

Vrijdagavond vindt er een verkiezingsdebat plaats bij COC, de belangenorganisatie voor niet-heteroseksuelen, waarbij het onderwerp ook aan bod zou komen. Veel grote partijen zijn hierbij aanwezig. Met Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Zijlstra (VVD) zijn er zelfs drie fractievoorzitters aanwezig.