’Metro pimpen is een verslaving geworden’

Wat begon met droedelen op de voorpagina van Metro, is uitgemond in een dagelijkse ’verslaving’: het pimpen van Metro’s voorpagina met graffiti. Bob Timmer (35) uit Schagen krijgt steeds meer reacties op zijn creaties op Instagram. „Het is een soort ’moetje’ geworden. Ik moet iedere dag een Metro hebben, zoals een junkie zijn drugs.”

Iedere doordeweekse dag reist de Apple-genius met de trein naar zijn werk in Haarlem. Hij neemt altijd plaats op een eenpersoons plekje om rustig te kunnen werken aan zijn kunstwerkje. „Het begon met een beetje tekenen op de krant met mijn acrylverfstiften. Hiermee tekenen op papier is echt een hobby van me. Het ontspant me”, zegt Timmer. „Ik begin met het logo, en heb verder geen vooropgezet plan. Het ontstaat gewoon. Als er mensen op de voorpagina staan, wat negen van de tien keer zo is, dan vind ik het leuk deze ook ’onder handen’ te nemen, om het zo te zeggen.”

De hobby verplaatst zich ook weleens van het papier naar canvas of plekken in de openbare ruimte „waar het mag” met spuitbussen. Of beter gezegd: waar het wordt gedoogd. Zoals de skatebaan bij hem om de hoek waar mensen zijn werk kunnen herkennen aan zijn ’naam’ TDF, oftewel The Dead Fly, zijn signature tag. „Het is begonnen met het natekenen van de Tiny Toons toen ik een jaar of tien was. Dit veranderde toen een vriendje van mij in de vakantie vaak naar Amerika ging waar zijn vader regelmatig als honkbalscheidsrechter moest optreden. Hij nam dan hiphop-cd’s mee en boekjes vol met foto’s van graffiti op metro’s, muren, et cetera. Dat vonden wij zo mooi dat we dat gingen natekenen op papier.”

Weer opgepakt

Op zijn zestiende kreeg hij een andere hobby: meisjes. De tekenpen werd neergelegd en pas ruim een half jaar geleden weer echt opgepakt. „Mijn moeder vond het altijd zo leuk hoe ik tekende en vond het zo jammer dat ik het niet meer deed. Toen ze vorig jaar zomer aan mij vroeg wat ik voor mijn verjaardag wilde en ik zei: acrylverfstiften om weer te kunnen tekenen, heeft ze die meteen voor me gekocht.”

Zijn oudste zoontje van 6 jaar heeft de smaak inmiddels ook te pakken. Hij zit gezellig naast zijn vader te krabbelen en mocht onlangs zelfs een keer mee naar de ’beruchte’ skatebaan. „Ik was niet zo tevreden over iets wat ik had gezet en wilde dat aanpassen. Hij mocht van mij ook zijn naam zetten. Van die van hem kun je natuurlijk niets lezen, maar die grote ogen die hij opzette, dat was fantastisch. Hij vindt het enorm interessant wat zijn vader allemaal doet.”

Instagram

En hij niet alleen. Vanuit de Verenigde Staten heeft hij een bestelling binnengekregen van stickers die hij maakt met zijn TDF-tag erop. „Hij had die gezien op mijn Instagram. Hij spaart dit soort stickers van grafitti-artiesten en wil er een paar neerleggen in de winkel waar hij werkt en een paar buiten opplakken. Ik ben nog nooit in de VS geweest, maar straks hangt mijn naam daar wel in de straten. Geweldig.”

Daarnaast heeft een winkelier die kleding op allerlei manieren voorziet van prints en die binnenkort zijn eigen lijn wil beginnen, Timmer benaderd. Of hij wil meedenken over tekeningen. Timmer vindt het allemaal geweldig, maar ’zijn’ Metro vergeet hij niet. „Daar blijf ik mee doorgaan. Mensen vinden het leuk. Het voelt als een soort ’moetje’ voor mij. Op vrije dagen ga ik ook naar het station om er een te halen. Ik word boos als er geen krant meer ligt, haha. Pas ben ik daarom helemaal naar een ander station gereden. Het is een beetje een verslaving geworden.”