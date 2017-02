Kuzu biedt geen excuses aan voor ‘artsenuitspraak’

DENK-politicus Tunuhan Kuzu wil niet zijn excuses aanbieden voor een uitspraak die hij vorige week deed over medisch specialisten. Deze artsen zouden bij oudere patiënten met een migratieachtergrond eerder de stekker eruit trekken, zo stelde Kuzu.

Met deze uitspraak haalde de politicus een hoop woede op zijn hals, maar hij neemt het statement niet terug. In het BNR-programma Ask Me Anything reageerde Kuzu maandag op zijn uitspraak.

Signalen uit de samenleving

Kuzu noemde de ophef over de uitspraak al eerder ‘een storm in een glas water’ en wil zijn opmerking nu verder nuanceren. „Ik denk dat geen enkele medisch specialist met kwade opzet dit soort dingen doet, maar het zijn wel signalen vanuit de samenleving. En als volksvertegenwoordiger is het mijn opdracht om zaken die in de samenleving spelen te brengen naar de plek waar ze horen: de politieke discussie.”

Ook verklaart de politicus dat hij de opmerking niet zelf onder de aandacht van de pers bracht. „Dit is een Q&A op Facebook en tijdens zo'n Q&A behandel je heel veel vragen. Ik begin dan altijd met een aantal dingen die me in die week zijn opgevallen. Ik dacht: ik deel dat even in het publiek. Ik snap heel goed dat dat meteen wordt uitvergroot, tuurlijk, dus ik heb het ook meteen genuanceerd.”

‘Niet zo bedoeld’

Volgens Kuzu zijn veel gastarbeiders die in de jaren 60 en 70 naar Nederland kwamen, minder tevreden over de kwaliteit van de zorg, mede omdat ze de taal onvoldoende spreken. „Laat ik vooropstellen dat het niet is bedoeld om medisch specialisten of artsen in een kwaad daglicht te stellen. Ik begrijp dat medisch specialisten zich boos maken over mijn uitspraken, maar het is absoluut, maar dan ook absoluut niet zo bedoeld.”