Koninklijke familie in Lech door de jaren heen

De Koninklijke familie is voor de pers op de foto gegaan in Lech. Tijdens het jaarlijkse persmomentje poseerde de familie tijdens hun wintersportvakantie. Als tegenprestatie laat de pers de familie tijdens de rest van de vakantie met rust.

