Het Oostenrijkse Lech werd maandag bedolven onder een lawine aan fotografen en cameraploegen. Ze maakten allemaal (dezelfde) beelden van de koninklijke familie in de sneeuw. Koning Willem-Alexander die op weg was naar de stoeltjeslift, Máxima in de stoeltjeslift en de prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia die de berg afkwamen.

Het is een jaarlijks tafereel dat door de media massaal wordt aangegrepen om plaatjes te schieten en een paar vragen te stellen. Maar de vertegenwoordigers van dagbladen, magazines, tv- en radiozenders waren maandag niet de enigen die hun slag sloegen.

Doodnormaal

Ook Nederlandse vakantiegangers grepen hun kans. „Na de officiële fotoshoot riep ik: ‘koning, wilt u met ons een selfie maken’”, aldus de 19-jarige Vincent Holleman. „Máxima en hij draaiden zich om en gingen met mijn broertje en mij op de foto. Daarna stormden tientallen mensen op de koning en koningin af om ook een selfie te scoren. Daar namen ze een minuutje de tijd voor, daarna gingen ze naar een restaurant. Ze gedroegen zich totaal niet als koninklijke familie, maar als doodnormale mensen.”

Roy Wiggers trof Willem-Alexander en Máxima iets later aan. „Op de piste hoorden we ineens koningin Máxima ‘goedemorgen’ zeggen”, vertelt hij. „Het begon op dat moment een beetje te regenen en ze zei: ‘wat is dit nu weer?!’ Het ging er allemaal heel vrolijk en ontspannen aan toe. Ze zwaaide naar iedereen en ook de kinderen kwamen met een grote glimlach voorbij.”

Uiteraard vertoonde ook de koning zijn skikunsten. Wiggers kon het niet laten een selfie van zichzelf en zijn vriendin te nemen met op de achtergrond Willem-Alexander die gebruikmaakt van de stoeltjeslift. ‘Koning Willempie de baas’, luidde het bijschrift op zijn Instagramaccount.

Wiggers: „Er waren heel veel fotografen aanwezig, het dorp stond redelijk op z’n kop. Maar toen het persmoment was afgelopen, werden de koning en koningin redelijk met rust gelaten. Het is niet zo dat er driehonderd man om hen heen stonden om een selfie te maken. Dat komt denk ik vooral omdat ze zelf heel normaal doen.”