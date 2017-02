Kerk doet toch aangifte wegens pornofilm

Als er één plek is die je niet zou verwachten als decor voor een pornofilm, dan is het toch wel de kerk. Toch gebeurde dat wel in de Sint Jozefkerk in Tilburg. Het bestuur zou eerst op advies van de politie geen aangifte doen, maar heeft nu besloten om dat toch te doen.

Vicevoorzitter Harrie de Swart heeft dat maandag bevestigd naar aanleiding van een bericht van het Brabants Dagblad.

Juristen

De Swart wilde vorige maand al aangifte doen, maar de politie stuurde hem weg met het advies dat een civiele zaak tegen de filmmakers meer kans heeft. Na overleg met juristen van het bisdom wil het kerkbestuur toch aangifte gaan doen.

Politie en justitie moeten volgens het kerkbestuur en het bisdom beoordelen welk strafbaar feit is gepleegd.

Kim Holland

Het gewraakte pornofilmpje werd stiekem opgenomen en gepubliceerd op de zender van pornoactrice Kim Holland. De pastoor, parochianen en het bisdom waren daar allesbehalve blij mee. „We moeten bidden dat dit soort mensen beseft welke pijn ze hebben bezorgd. We gaan heen in vrede, vreugde en vriendschap. God wil dat wij oprechte liefde betuigen, zelfs aan hen die ons kwaad doen", preekte pastoor Jan van Noorwegen eerder naar aanleiding van het incident.

Hij vroeg vergiffenis voor het ontheiligen van het Godshuis. De zondagsmis begon daarom met een boetedoening en het besprenkelen van het gebedshuis met wijwater.