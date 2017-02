Jan Roos: onderwijs laboratorium voor linkse idealen

„Een laboratorium voor linkse maakbaarheidsidealen.” Het onderwijs staat er niet best voor, als we VoorNederland-lijsttrekker Jan Roos mogen geloven. Wat mankeert er aan?

Deels is de visie van Roos gebaseerd op eigen ervaringen, vertelt hij Metro. „Ik heb op de School voor Journalistiek gezeten, daar werd les in objectief nieuws schrijven gegeven door de oud-hoofdredacteur van het communistische krant De Waarheid. Bij het vak van politicologie werd gezegd dat stemmen op Pim Fortuyn hetzelfde was als een lidmaatschap van Hamas.”

Cultuuromslag

Daarnaast wijst hij op de Universiteit van Amsterdam, waar „feministen de boerka verdedigen”. „Ik ken genoeg studenten die het verschrikkelijk vinden dat ze zich continu moeten verdedigen als ze niet links zijn.”

Roos stelt dat de samenstelling van schoolbesturen eens tegen het licht gehouden moet worden. „Je kunt je wel afvragen of het linkse maakbaarheidsdenken nog overeenkomt met de realiteit. Dat betekent niet dat je vanuit de overheid bepaalt wie waar de baas wordt; op sommige zaken heb je als overheid geen invloed. Het is de vraag in hoeverre je iets aan een organisatie als de UvA kunt veranderen. Er zal een cultuuromslag moeten komen, van binnenuit.”

Lessen burgerschap

Ook op basisscholen en middelbare scholen zijn grote problemen volgens Roos. De verplichte lessen burgerschap, waarin les wordt gegeven over de Nederlandse samenleving, worden op veel scholen nauwelijks nog gegeven, aldus Roos. „Omdat problemen niet besproken mogen worden in Nederland. Homoseksualiteit, de Holocaust, de coup in Turkije – alle dingen die het multiculturele ideaal dwarsbomen, worden niet meer onderwezen.”

Volgens Roos moet beter omschreven worden wat er precies in de lessen burgerschap onderwezen moet worden. „Daar moet duidelijk gemaakt worden dat we hier in een democratie leven en dat iedereen gelijk is.”