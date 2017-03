Honderden klussen tijdens NL Doet: de 9 toppers

Tijdens het jaarlijks terugkerende weekend van NL Doet gaat Nederland weer vrijwilliger aan de slag met allerlei klussen in de eigen buurt. Denk aan het opknappen van de buurttuin om de hoek, het schoonmaken van het scoutinggebouw, meegaan met een dagje uit met ouderen, mensen met een beperking een gezellige high tea bezorgen of het schilderen van de kozijnen van de kantine bij de speeltuin. Er is dit weekend genoeg te doen, Metro zet voor jou een aantal opvallende klussen op een rijtje, waarvan een aantal nog steeds op zoek is naar deelnemers.

Dieren verwennen en helpen

Tijd: vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Waar: Abraham van Stolkweg 33, Rotterdam

Dierenliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het dierenasiel van Rotterdam deze vrijdag. Daar wordt gewerkt aan de verblijven van de katten en honden en het verminderen van eventuele stress bij de dieren. De deuren van de hondenverblijven moeten worden opgeknapt en de bedoeling is dat er voerpuzzels, schuildozen en kattentuintjes worden gemaakt. Natuurlijk is een verwennerij van de dieren met traktaties ook inbegrepen.

Skatepark opknappen

Tijd: zaterdag van 12.30 tot 15.30 uur

Waar: Leeuwarderweg 84, Amsterdam

In het Florapark in Amsterdam is een skatebaan te vinden die elk jaar veelvuldig wordt gebruikt. Dit jaar is de baan opnieuw aan een likje verf en onderhoud toe. Deze zaterdag wordt de baan van grijs terug omgetoverd tot wit met een hogedrukspuit en een paar goede emmers verf. Let wel op als je gaat helpen: de baan ligt in het park, dus met de auto kun je er niet komen.

Bijzonder strijkklusje

Tijd: zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

Waar: Herengracht 427, Amsterdam

Kleding strijken is niet het leukste klusje dat er is, maar wat nou als het heel bijzondere kleding is, namelijk museumstukken van het Amsterdamse Klederdrachtmuseum? Behalve het strijken van schorten en rokken kun je ook helpen met het verven van keukenstoelen, elektra regelen, lampen ophangen, collectiemateriaal labelen en een tuinbankje, opbergrekken en –kasten bouwen. Het museum is sinds een half jaar open. Extra speciaal: de mensen die komen helpen mogen het museum in, krijgen een lekkere lunch en nog een cadeautje ook.

Balletje trappen (en opruimen…)

Tijd: vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur

Waar: Rhôneweg 38, Amsterdam

Het straatvoetbalseizoen gaat dit weekend van start en de straatvoetbalbond trapt af met een opruimdag in de loods met alle materialen, waar genoeg staat voor veertig straatvoetbalvelden. Het harde werken wordt afgewisseld met muziek, lekker eten en uiteraard een potje straatvoetbal.

Caravans schilderen

Tijd: vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Waar: Jutfaseweg 156, Utrecht

Aan de Jutfaseweg staan een stel bijzondere caravans, gevuld met de meest wonderlijke verzamelingen. Met NL Doet worden deze sleurhutten voorzien van een helder nieuw kleurtje, zodat ze er weer even tegenaan kunnen.

Popuprestaurant voor vluchtelingen

Tijd: zaterdag van 10.30 tot 21.00 uur

Waar: Einsteindreef 101, Utrecht

Een aantal Utrechters wil buurtbewoners kennis laten maken vluchtelingen en andersom en opent daarom dit weekend een pop-up restaurant, gerund door vluchtelingen en vrijwilligers. Het restaurant staat er alleen dit weekend, maar moet nog starten: het heeft zelfs nog een menu nodig.

Reddingsbrigade helpen

Tijd: zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur

Waar: Martin-Ovenweg 5, Utrecht

Ook de reddingsbrigade kan wel eens een helpende hand gebruiken. Deze zaterdag worden de boten opnieuw geverfd en wordt er ook gewerkt in het botenhuis: zo zullen onder meer de lampen worden vervangen door LED-verlichting.

Kinderzwerfboeken gezocht

Tijd: zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Waar: Joan Miróstraat 40, Utrecht

Vier kinderzwerfboekkisten maar liefst staan er straks in Utrecht, tot de nok toe gevuld met kinderboeken. Dat is de bedoeling van de klus dit weekend. Meehelpen kan, het streven is om uiteindelijk 1000 boeken te verzamelen om verspreid te worden onder de kids in Utrecht. Let wel op: kinderboeken vanaf het jaar 2000 zijn het meest gewend, of het moeten echte klassiekers uit de jeugdliteratuur zijn.

Grofvuilvissen in grachten

Tijd: vrijdag van 10.00 tot 14.30 uur

Waar: Apothekersdijk 5, Leiden

Schippers van Stichting de Leidse rederij, vrijwilligers van Onder water in Leiden, omwonenden en passanten gaan weer 'grofvuilvissen' in de Leidse grachten. Krijg jij de mooiste fiets of het meest unieke ijzeren voorwerp uit het water? Vorig jaar zijn er 150 fietsen opgevist. De visstek is langs de Oude Singel en het Rapenburg. Denk er wel aan om oude kleren aan te doen die eventueel vies mogen worden.