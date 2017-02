Grote zorgen om Geert Wilders door politielek

Een ervaren politieagent wordt ervan verdacht opsporingsinformatie te hebben gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. Politicus Geert Wilders loopt hierdoor mogelijk groot gevaar. Vijf vragen en antwoorden.

Wat is er aan de hand?

Een ervaren politieman van de Dienst Bewaken & Beveiligen (DBB) wordt ervan verdacht opsporingsinformatie te hebben gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. Het gaat om Faris K. Hij moest plekken verkennen waar bedreigde en bewaakte personen op bezoek zouden komen, zoals politici en leden van het Koninklijk Huis. De politieagent had voor zijn werkzaamheden toegang tot databases met zeer vertrouwelijke inlichtingen. Faris K. zat in het speciale Wilders-team.

Wat houdt dit in voor Wilders?

De leider van de PVV kan groot gevaar lopen en zit boordevol vragen: Moet hij verhuizen? Moet hij zijn campagne aanpassen? Niet voor niets voerden premier Mark Rutte en minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie meteen spoedoverleg met Wilders. Rutte wilde na afloop van de ontmoeting niets kwijt. Het is natuurlijk zeer verontrustend dat er uitgerekend vertrouwelijke inlichtingen van Wilders zijn gelekt door een dienst die hem juist moet beschermen omdat de politicus zich al jarenlang nadrukkelijk keert tegen het ‘Marokkaanse tuig’. Onder leiding van een officier van justitie onderzoeken de nationale recherche en het integriteitsbureau van de politie welke vertrouwelijke inlichtingen Faris K. de afgelopen jaren precies heeft opgevraagd en wat hij heeft gelekt. Hoewel de totale schade nog niet is te overzien, moet er rekening mee worden gehouden dat bijvoorbeeld locaties van safehouses zijn gelekt.

Dat uitgerekend een Marokkaanse politieagent deze informatie lekt, is natuurlijk koren op de molen voor Wilders?

Natuurlijk. Wilders reageerde dan ook meteen op het nieuws via Twitter: ‘Als ik de Dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen, kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel @MinPres!’ Daarnaast wordt er her en der ‘het haperende diversiteitsbeleid van de Nationale Politie’ bijgehaald. Het korps streeft ernaar om meer agenten met een andere etnische achtergrond aan te trekken, maar het is nu de tweede keer binnen een jaar dat een agent met migrantenachtergrond wordt opgepakt op verdenking van corruptie. Zo werd vorig jaar juni een agent van Marokkaanse afkomst van de eenheid Den Haag opgepakt op verdenking van corruptie. Hij zou tientallen keren familieleden hebben getipt over hennepplantages die de politie nog moest ruimen. Binnen de politie wordt het als een probleem beschouwd dat de opgepakte politieagenten loyaler zijn aan hun Marokkaanse familieleden of vrienden dan aan de politie.

Is dat een terechte veronderstelling?

Het is op zijn minst een beetje kort door de bocht. De rijksrecherche draait namelijk overuren door alle corruptieonderzoeken. En is bij de grootste corruptiezaak van afgelopen jaar niet een autochtone agent uit Limburg de hoofdverdachte? In mei begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen rechercheur Mark M. uit Weert. Hij wordt ervan verdacht uit zo’n honderd strafrechtelijke onderzoeken vertrouwelijke inlichtingen te hebben verkocht.

Heeft Wilders gelijk als hij zegt dat hij de DBB niet meer kan vertrouwen?

Hij heeft een punt. Het rommelt al een tijd bij de DBB. In november 2016 blijkt uit een rapport dat onderzoeksbureau Cocon in opdracht van de politieleiding uitvoert naar vermeende misstanden bij de DBB dat er bij deze politie-eenheid sprake is van intern wantrouwen, miscommunicatie en conflicten. De DBB groeit sterk na de opkomst van Pim Fortuyn. Personeel is moeilijk te vinden: een deel komt van de politie, een deel van het leger. Maar ‘blauw’ en ‘groen’ gaan in de praktijk niet goed samen. Ook zou er een kloof bestaan tussen beveiligers die al lang bij de DBB zitten en de jongere garde. Nieuwere medewerkers hebben het gevoel dat met twee maten wordt gemeten. Naar aanleiding van deze bevindingen stapt het hoofd van de DBB op.