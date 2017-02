Geen afscheidsmusical maar een opera op basisscholen

Wie heeft er geen afscheidsmusical gedaan in groep 8 van de middelbare school? Toch gaan 25 basisscholen in Nederland komend jaar met deze aloude traditie breken. Ze kiezen voor een ander bijzonder project: een afscheidsopera.

De opera is een aangepaste Turandot van Giacomo Puccini. De scholen gaat dit doen in samenwerking met De Nationale Opera. Voor wie dat niets zegt, het gaat om dit stuk:

Volgens de initiatiefnemers is de opera „redelijk gemakkelijk te zingen en ook nog eens spannend". Er is al een proef gehouden op twee Amsterdamse scholen en die pakte zo goed uit, dat nu 25 scholen in de Zaanstreek zich ook aan Puccini gaan wagen. Voor onwennigheid bij de kinderen zijn de initiatiefnemers niet bang. ,,Dat zijn we gewend'', aldus Mechteld van Gestel, hoofd educatie bij De Nationale Opera. Ze heeft goede hoop dat de kinderen enthousiast worden.

Iets nieuws

Het is volgens Van Gestel goed voor de scholen om iets nieuws te proberen, omdat de musicals zo gewoon zijn geworden dat ze „vaak weer gewoon van de plank worden gehaald.'' Het blijft niet bij een opera-uitvoering op school, want alle deelnemende groepen worden nog uitgenodigd voor een gezamenlijk Turandot-evenement.