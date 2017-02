Fakkeloptocht in Groningen tegen gaswinning

Groningers zijn het beu. Daarom gaan ze dinsdagavond massaal de straat op om te protesteren tegen de gaswinning in de provincie. Inmiddels is de hashtag #fakkeloptocht trending op Twitter.

De optocht vertrekt vanaf de Vismarkt in Groningen, en wordt georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging. De vereniging pleit voor een volledige vergoeding van alle schade uit de gaswinning. Ze verwachten meer dan 3000 lopers in de optocht.

Cabaretier Freek de Jonge heeft Groningers opgeroepen om mee te lopen in de fakkeloptocht tegen de gaswinning. „Dit is het moment waarop we het moeten laten zien", tekende RTV Noord op.

Eind 2014 kwamen de Groningers ook al in opstand tegen de gaswinning met een fakkeltocht. Toen verzamelden enkele honderden actievoerders zich op de Grote Markt in Groningen.