Eigen stemwijzer voor jongeren, ouders, dierenvriend

Als je niet weet waar je op moet stemmen, zijn de Stemwijzer en het Kieskompas de bekendste sites om je te helpen. Maar er zijn nog veel meer stemhulpen, die je gericht een keuze laten maken. Er is een stemwijzer voor jongeren, voor ouders, voor dierenvrienden en voor privacyfanaten. Metro zet de belangrijkste op een rij.

Jongeren

Wie voor het eerst gaat stemmen, staat misschien wel voor de moeilijkste keuze: je moet je voor het eerst verdiepen in de verkiezingsthema's, en een keuze maken uit al die partijen. Geen gemakkelijke taak, blijkt ook uit onderstaand filmpje.

In totaal gaan 800.000 jongeren dit jaar voor het eerste stemmen. De NPO maakte voor hen de Partijwijzer, met stellingen die gericht zijn op jongvolwassenen. Denk aan vragen over onderwijs en de basisbeurs, maar ook over asielzoekers en de hypotheekrenteaftrek.

Ook komt er op 15 februari de Jongerenstemwijzer, met stellingen die ook gericht zijn op jongeren.

Ouders

Ook ouders zijn geïnteresseerd in andere thema's: bijvoorbeeld in onderwijs of kinderopvang. Zij kunnen terecht bij hun eigen stemhulp, de StemWijsOuders. De eerste stelling: „Reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen wordt verboden.”

Privacyfanaten

De echte geeks beklaagden zich al bij de Stemwijzer: waarom staat er geen enkele vraag over privacy of ict in? Wie dergelijke vragen ook mist, kan in elk geval terecht bij de Privacystemwijzer. Het gaat vaak om thema's die wat minder bekend zijn bij het grote publiek („Het is goed dat in bepaalde wijken nieuwe huurders door de politie worden gescreend”), maar de Privacystemwijzer geeft nadat je je standpunt hebt bepaald extra uitleg waardoor je je standpunt nog aan kunt passen.

Dierenvrienden

We hebben de Partij voor de Dieren, en PVV-er Dion Graus staat bekend als een groot dierenvriend. De dieren kunnen dus niet worden vergeten, en voor iedereen die dit een belangrijk thema vindt is er de Dierenkieswijzer, die deze maand online moet komen.

Drugsliefhebbers

Oké, deze kieshulp is natuurlijk niet alleen voor wie graag regelmatig een jointje opsteekt - want drugs is een beladen thema. Ook voor wie fel tegenstander is van drugs is Cannabis-kieswijzer interessant. Je moet wel wat meer lezen: van elke partij zijn de standpunten in een paar regels samengevat, en je krijgt dus geen stellingen waar je antwoord op moet geven.

Altruïsten

Hoeveel rekening houden partijen eigenlijk met ontwikkelingslanden? Wat zijn de plannen over wapenexport, en hoe gaan ze om met het klimaat? De Fairkiezingswijzer is een tool die antwoord geeft op dergelijke vragen. Ga met je muis over de partijen en je krijgt extra informatie.

LHBTI'ers

Ook voor homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen is er een speciale stemwijzer: Gayvote. Ook deze stemhulp laat je geen stellingen invullen, maar heeft in één overzicht hoe LHBTI-vriendelijk de partijen zijn op verschillende gebieden.