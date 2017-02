Dit zijn de 15 meest innovatieve landen ter wereld

Net als vorig jaar is Zuid-Korea het meest innovatieve land ter wereld. Nederland komt ook voor in de top 15 van landen die het op het gebied van innovatie het best doen.

Elk jaar brengt Bloomberg middels de Bloomberg Innovation Index naar buiten welke landen in de wereld het hoogst scoren op innovatie. Een aantal factoren komen hierbij kijken, zoals de dichtheid van high tech-bedrijven, het aantal onderzoekers (in spe) op technisch vlak, ontwikkelingsuitgaven en patentactiviteit.

Scandinavisch succes

De tweede plek wordt bezet door Zweden, de overheid van het land heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in kleinere bedrijven en onderzoek. Ook andere Scandinavische landen scoren hoog. Finland staat op plaats 5, Denemarken op 8 en Noorwegen op 14.

Waar blijft Nederland? Op nummer 15. Ons land is drie plekken omhooggegaan sinds vorig jaar. Buurland België staat twee plekken boven ons op nummer 13 en oosterburen Duitsland staan op nummer 3 in de lijst. In de top 10 vinden we verder Zwitserland, Singapore, Japan, de VS en Israel.

Het World Economic Forum brengt jaarlijks een rapport uit dat zich focust op het functioneren van de economieën van landen. Op het gebied van innovatie resulteerde dat afgelopen jaar in een zevende plek voor Nederland, waarbij onze onderzoeksinstellingen en de samenwerkingen tussen universiteiten en de private sector geroemd werden.