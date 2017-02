Dit is het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland

Ben jij regelmatig te vinden op de A12 bij Gouda? Dan kan het geen kwaad om extra voorzichtig te rijden. Deze weg is namelijk, net als in 2012, uitgeroepen tot het gevaarlijkste stukje snelweg van Nederland.

Stichting Incident Manager Nederland (SIMN) laat weten dat er op de noordbaan van de A12 bij Gouda tussen hectometerpalen 27,0 en 27,9 in 2016 in totaal 56 meldingen binnenkwamen. Ook tussen de palen 28,0 en 28,9 ging het vaak mis, daar zijn 41 ongevallen gemeld. Hierdoor bekleedt deze snelweg zowel de eerste als vierde plek in de top tien van de gevaarlijkste één-kilometerwegvakken van Nederland. Op de tweede plek wordt de A20 (30,0 - 30,9) genoemd en daarop volgt de A8 (1,0 - 1,9).

Volgens SIMN worden de ongelukken op de A12 onder meer veroorzaakt doordat voertuigen die vanuit Gouda naar Den Haag willen rijden, vanaf de oprit de rijstroken naar de A20 moeten kruisen om op de A12 te belanden. Bovendien is er regelmatig file op de rijstroken naar Rotterdam, terwijl het verkeer naar Den Haag kan doorrijden. Op het laatste moment invoegen in deze file kan daardoor ernstige gevolgen hebben.

Verbeteringen

Er is trouwens niet alleen maar slecht nieuws te melden, de nummer één van 2015 kende in 2016 namelijk geen enkel ongeval. Bij de bocht van het verkeersknooppunt De Stok bij Roosendaal (A58) vonden in 2015 nog 55 ongelukken plaats. De aanleg van speciaal asfalt om de grip te verhogen, lijkt dus zijn vruchten te hebben afgeworpen.

Bovendien heeft de openstelling van de A4 Midden Delfland (tussen Delft en Schiedam) een goede invloed gehad op de verkeersveiligheid, aldus SIMN. Want hoewel er meer problemen waren op de A4 zelf, werd deze stijging gecompenseerd door een halvering van de ongelukken op de A13 en een flinke afname op de A20.

Hoe is dit gemeten?

De cijfers zijn gebaseerd op meldingen die binnenkomen bij het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) van de Stichting. Dit omvat ongevallen, gevaarlijke pechgevallen en onbeheerd achtergelaten voertuigen op hoofdwegen. De meldingen worden gedaan door de alarmcentrale van de ANWB, verkeerscentrales en politiemeldkamers. Naar inschatting wordt 90-95 procent van de incidenten gemeld aan het LCM.

SIMN is een samenwerkingsverband van alarmcentrales met activiteiten op het gebied van berging van personenvoertuigen. De organisatie verzorgt voor aangesloten alarmcentrales de contractering met bergingsbedrijven en treedt op als verzamelpunt voor meldingen van incidenten.