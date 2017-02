De broer van: familie van politici is vaker lastig

Woedend was Geert Wilders, dat RTL zijn broer had geïnterviewd. Paul Wilders vertelde de nieuwszender dat hij het gedachtegoed van zijn broer „verwerpt”. Het is niet voor het eerst dat familie van politici hun kritiek spuien. Een overzicht.

Paul Wilders

Geert Wilders heeft sinds december al geen contact meer met zijn broer Paul. Toen plaatste Paul Wilders een tweet, waarin hij zijn excuses aanbood voor een bericht van de PVV-leider met daarbij een foto van Angela Merkel met bloed aan haar handen. Dat was vlak na de aanslag in Berlijn.

„Je kunt ver gaan, maar met deze tweet had hij een grens overschreden. Het was de druppel”, aldus Paul Wilders tegen RTL Nieuws. „Ik wilde met mijn tweet mijn eigen verontwaardiging delen. Een grens stellen. Ik heb daarmee ook gehoor gegeven aan wat veel andere mensen dachten.”

Voor Geert Wilders was het de aanleiding om het contact met zijn broer te verbreken. „Mijn openlijke kritiek was tegen het zere been. Het is jammer, het kan gebeuren”, aldus Paul.

Het interview dat hij aan RTL gaf, vatte Wilders opnieuw op als een trap. Paul Wilders zei niet veel nieuws - dat hij het met zijn broer oneens was, wisten we al. Maar Geert Wilders reageerde furieus op Twitter:

Marten Fortuyn

De broers Marten en Pim Fortuyn hebben het nooit echt goed met elkaar kunnen vinden. Tegen het Nederlands Dagblad noemde Marten zijn broer „geen heilige, maar een pestkopje”. Hij ergert zich aan uitspraken van Pim, bijvoorbeeld dat die de islam een achterlijke godsdienst noemde en minister Els Borst van Gezondheid als erger dan Osama Bin Laden omschreef. Hij vond broer Pim ook niet erg slim: „Zijn intellectuele capaciteiten zijn eigenlijk vrij doorsnee”, tekent de Volkskrant op.

Maar als Pim Fortuyn wordt vermoord, wordt Marten woordvoerder van de familie. Hij gaat zich dan ook bemoeien met de politieke beweging van zijn broer. Hij wil dat dat de Lijst Pim Fortuyn (LPF) wordt opgeheven. „Pim is de partij, en de partij is Pim.” Als de partijleiding besluit dat niet te doen, wordt Marten samen met zijn andere broer Simon lid van de LPF. Hij hoopt op die manier het bestuur van de partij te kunnen bijsturen.

Dat duurt niet lang: na een paar maanden stappen de broers al weer op. Ze zijn de chaos „meer dan zat”. Maar Marten blijft zijn kritiek spuien. Als de FIOD een inval doet bij de LPF vanwege fouten in de boekhouding, haalt hij hard uit. Hij stelt dat Pim „langzamerhand voor de derde keer vermoord” wordt: eerst van zijn leven, dan van zijn partij, en toen ook van de vereniging rond de LPF.

Naar mate de tijd vorderde, verdween de moord op Pim Fortuyn op de achtergrond en verdween ook Marten uit de media. Hij probeerde in 2015 nog een nieuwe politieke beweging op te zetten, maar overleed een jaar later.

Joop van Rijn

De moeder van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid wordt verpleegd in een verzorgingstehuis. Dat zijn vader in 2014 in een interview met het AD de noodklok luidt over de falende zorg voor zijn moeder, is extra pijnlijk: Van Rijn is verantwoordelijk voor de ouderenzorg.

De verhalen van Joop van Rijn zijn schrijdend. „Soms is ze niet verschoond. Dan staat ze even op en loopt de urine langs haar enkels”, vertelt vader Van Rijn in de krant. „Ik ga altijd opgewekt naar haar toe, maar kom er vaak met een zwaar gemoed weer vandaan.”

De naam van de staatssecretaris wordt in het interview niet genoemd. Maar al snel wordt duidelijk dat de verhalen over de moeder van Martin van Rijn gaan. Koren op de molen van politieke tegenstanders, want in het artikel wordt utigehaald naar de bezuinigingen op de zorg.

Van Rijn reageert in het programma Pauw. Hij stelt daar dat de situatie van zijn moeder een van de redenen was om de politiek in te gaan. „Ik schrik elke keer weer, we praten daar vaak over. Mijn vader is nog elke dag verdrietig dat hij zijn vrouw niet meer in huis kan hebben. Hij let heel goed op of de zorg goed is.”

Buitenland

Ed Miliband stelde zich altijd voor als „de andere Miliband”. Zijn broer David was namelijk minister van buitenlandse zaken van het Verenigd Koninkrijk geweest, en dus veel bekender. Maar het was Ed die de strijd om het leiderschap van de Britse Labour-partij won, in een tweestrijd met zijn broer. Als een paar jaar later de verkiezingsuitslag tegenvalt, heeft broer David forse kritiek op de aanpak van zijn broer. Hij vindt dat Ed is afgeweken van de principes van de partij, en vindt het onterecht dat zijn broer stelt dat de kiezers de boodschap niet hebben begrepen. „Ze willen gewoon niet wat hij heeft aangeboden.”

Barack Obama kan het best vinden met zijn halfbroer Malik. Hij was de bruidsjonker op de bruiloft van Malik - en Malik was dat op zijn beurt op het huwelijk van Barack. Maar de relatie is verslechterd: Malik stelt dat hij is tegengewerkt door Barack toen hij probeerde om een stichting op te zetten. „Hij wilde dat ik er direct mee stopte, hij ondersteunde me helemaal niet”, aldus Malik in New York Post. Malik is bovendien openlijk Trump-aanhanger, omdat hij „vanuit zijn hart spreekt”. Bij een van de grote verkiezingsdebatten was Malik op uitnodiging van Trump aanwezig.

Marine Le Pen neemt in 2011 de leiding van de Franse rechtse partij Front National over van haar vader. Jean-Marie Le Pen zette de partij op, maar onder de leiding van dochter Marine groeit Front National uit tot een partij van betekenis. De controversiele uitspraken die vader Jean-Marie doet, snijden de ambities van dochter Marine regelmatig in de vingers. Bij een zoveelste antisemitische opmerking heeft Marine er genoeg van: ze zet haar vader uit de partij. Vader en dochter zien elkaar daarop regelmatig in de rechtbank, omdat Jean-Marie Le Pen erevoorzitter van de partij wil blijven. Uiteindelijk zet hij zijn eigen partij op.