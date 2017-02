Consumentenbond: pas Bel-me-niet Register aan

Het komt eigenlijk nooit uit en als je ze eenmaal aan de lijn hebt, kom je er maar moeilijk vanaf: telemarketeers. Zelfs mensen die staan ingeschreven bij het Bel-me-niet Register worden nog gestoord door verkooptelefoontjes waarin onder andere abonnementen en verzekeringen worden 'aangesmeerd'.

Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, die hiervoor 4000 leden ondervroeg. Maar liefst 89 procent werd in het afgelopen jaar alsnog benaderd door een instantie of een bedrijf.

Hoe kan dat?

Het register is alleen gericht op 'nieuwe' bedrijven. Bij wet is het namelijk geregeld dat iemand gebeld mag worden als hij of zij eerder klant was bij het bedrijf dat belt. Hoe lang een ex-klant nog gebeld mag worden, is niet vastgelegd. Daar wil de Consumentenbond nu verandering inbrengen.

,,Mensen zeggen niet voor niets een overeenkomst met een bedrijf op'', vertelt directeur Bart Combée dinsdag. ,,Het geeft dan geen pas om ze tot in lengte der dagen lastig te vallen.''

Wie voor eventuele aanpassingen van het Register snel van de vervelende telefoontjes af wil komen, doet er verstandig aan de telefoon toch op te nemen. Wanneer je daarna duidelijk aangeeft dat je niet meer gebeld wil worden, is het bedrijf in kwestie verplicht je van de lijst te schrappen.