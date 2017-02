Cito-toets daalt flink in populariteit

Hoewel enkele decennia geleden de Cito-toets gold als leidend examen in het advies naar de middelbare school, is de populariteit van Cito inmiddels flink gedaald. Veel minder basisscholen kiezen voor de Cito-toets als eindtoets in groep 8.

Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van voorlopige cijfers. Volgens de AOb maken dit jaar iets meer dan 107.000 basisschoolleerlingen de Cito-toets. Dat is ongeveer 60 procent van het totaal aantal achtstegroepers dat een eindtoets moet maken. Ter vergelijking: in 2015 maakte nog 86 procent van deze leerlingen de Cito-toets.

IEP en ROUTE8

Sinds enkele jaren mogen scholen naast de Cito ook andere toetsen kiezen, zoals bijvoorbeeld de IEP Eindtoets en de ROUTE8-toets. Voorwaarde is wel dat die andere toetsen zijn goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs. Volgens de cijfers van de AOb worden die andere toetsen dan ook steeds populairder. Het aantal leerlingen dat aan de IEP-toets moet, is vergeleken met 2015 verzesvoudigd (naar 45.000). De ROUTE8-toets kende ook een flinke stijging: in 2015 maakten bijna 3500 kinderen deze test, dit jaar zijn het er al vijf keer zoveel.

Tot eind januari konden scholen zich inschrijven voor een eindtoets. Op 26 januari schreef staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede dat scholen dit jaar nog meer te kiezen hebben. Naast de drie eindtoetsen die sinds 2015 beschikbaar zijn, komen er dit schooljaar nog drie extra bij.