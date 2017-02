Campagne voeren op zondag: dit staat er op de agenda

De term ‘zondag, rustdag’ gaat niet op in politiek Den Haag. Na een rustige zaterdag staat deze zondag behoorlijk volgepland met campagne activiteiten. Metro zet ze voor je op een rijtje.

Vrouwendebat

In de ochtend, lang voordat de mannelijke lijsttrekkers ten strijde trekken, houdt WNL op Zondag een vrouwendebat. Vijf vrouwen debatteren met elkaar over onder meer de zorg, veiligheid en normen en waarden. Het gaat om Fleur Agema (PVV), Jeanine Hennis (VVD), Mona Keijzer (CDA), Stientje van Veldhoven (D66) en Renske Leijten (SP).

Tijdens het serieuze debat, geleid door Rick Nieman, worden vijf onderwerpen aangesneden. Het debat is live vanuit het Vondelpark in Amsterdam op NPO1 te volgen vanaf 09:30 uur.

Lijsttrekkersdebat

Op zondagavond is het de buurt aan de vijf lijsttrekkers, tijdens het verkiezingsdebat van RTL in Amsterdam. De grote afwezigen zijn de premier Mark Rutte (VVD) en partijleider Geert Wilders (PVV). Zij zegden het debat af toen bekend werd dat RTL meer dan vier lijsttrekkers uit wilde nodigen, en dat was niet de afspraak.

De vijf lijsttrekkers die we vanavond te zien krijgen zijn Lodewijk Asscher (PvdA), Sybrand Buma (CDA), Emile Roemer (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Alexander Pechtold (D66). Het debat is vanaf 21:00 uur te volgen via RTL4.

Buitenhof

Pechtold en Buma zijn zondag al eerder te zien, namelijk in het televisieprogramma Buitenhof. De twee gaan met Paul Witteman in gesprek vanaf 12:10 uur op NPO1.