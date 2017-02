Burgerwacht jaagt met heli's op Veluwse criminelen

Helikopters, honden en kogelwerende vesten, ze behoren allemaal tot de uitrusting van de burgerwacht in het Veluwse dorp Kootwijkerbroek. Als crimineel kun je deze waakzame gemeenschap beter overslaan, want er staat vijftig man paraat om je in het nekvel te grijpen, schrijft het AD.

In veel buurten in Nederland zijn bewoners tegenwoordig verbonden door een zogeheten 'BuurtApp'. Ze houden elkaar op de hoogte van verdachte situatie door middel van een Whatsapp-groep. Deze buurtbewoners op de Veluwe gaan echter veel verder, na een melding gaan zij erop af, de crimineel mag en kan niet ontkomen.

Drie helikopters

Een anonieme ingewijde vertelde het Algemeen Dagblad dat er zelfs drie helikopters klaarstaan die bij een melding meteen de lucht in kunnen. De vliegmachines zijn geen privébezit, maar van bedrijven uit de buurt. Als de buurtwacht uitrukt, dragen ze kogelwerende versten, praten ze via portofoons en hebben ze zaklampen die ook gebruikt kunnen worden als wapen.

En de goede uitrusting werkt: De eigenaar van G. van de Kamp Transport in Stroe heeft geen last meer van brandstofdieven. „Twee Poolse dieven hebben twaalf keer brandstof van mijn vrachtwagens afgetapt. De laatste keer waren ze het haasje. De dieven waren nog niet op mijn terrein of ze hadden veertig man achter zich aan rennen. Toen we ze hadden gepakt, stonden ze te beven op hun benen. We hebben ze overgedragen aan de politie. Ik heb nooit meer last van ze gehad.”

De deelnemers van de groep zijn zelf niet zo gecharmeerd van publiciteit. Eén keer was een aantal van hen te zien in een video over Kootwijkerbroek, daarin zou één van de initiatiefnemers over het succes gezegd hebben: „Door onze snelheid hebben we al heel wat boeven gevangen. We overmeesteren ze, leggen ze plat op de grond en wachten tot de politie er is.”

Snelheid

Deze snelheid bereiken ze door de Whatsapp-groep, bij een melding springen de bewoners in hun auto en scheuren naar de plaats delict. „Bij een melding staan binnen een paar minuten de eerste leden op je erf”, zegt een inwoner van het dorp. „Terwijl het een halfuur duurt voor de politie er is.”

Of er naast de indrukwekkende uitrusting ook geweld komt kijken bij de aanhoudingen wil men niet zeggen. „Daar moet je niet te veel over lullen”, zegt een 19-jarige inwoner van Stroe. Dit is een van de mensen die de brandstofdieven bij Van de Kamp te pakken kreeg. „Maar een groep boze boeren schrikt meer af dan de politie. Gepakte inbrekers komen hier niet meer terug.”

Politie en gemeente

De politie voelt zich niet bedreigd of ondermijnd door de groep, de gemeente Barneveld en de politie werken zelfs samen met de burgerwacht. „Als er tegelijkertijd een incident is aan de andere kant van de gemeente, is de politie niet vaak niet in staat om op tijd te komen”, zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. Andere gemeenten lijken zelfs interesse te hebben in deze aanpak.

Toch is het officieel natuurlijk niet de bedoeling dat burgers het heft in eigen hand nemen. De politie is er om burgers te beschermen. Inwoners van Kootwijkerbroek lijken er geen boodschap aan te hebben, hun groep bestaat al vier jaar en het aantal inbraken is de laatste jaren flink afgenomen. Een inwoner van Kootwijkerbroek: „Criminelen geven natuurlijk ook aan elkaar door wat hier gebeurt. Ze weten dat ze zich hier beter niet meer kunnen vertonen.”