Belastingadviseur de cel in na oplichting

Een 66-jarige belastingadviseur uit Utrecht heeft zo'n 2500 allochtone Nederlanders flink benadeeld bij het invullen van hun aangiften. De man maakte misbruik van het feit dat ze de Nederlandse taal niet machtig waren. De rechtbank in Amsterdam heeft de man bestraft met veertien maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk.

Lees ook: Staat mist miljoen door belastingfraudeur

De man maakte een zooitje van de aangiften van zijn klanten. Zo voerde hij allerlei niet-bestaande aftrekposten op - zoals zorgkosten die helemaal niet waren gemaakt - en vulde hij te hoge bedragen aan aftrekposten in. Zijn klanten hoefden hierdoor minder belasting te betalen, en zelf hield de belastingadviseur er ook een aardig zakcentje, van maar liefst 50.000 euro per jaar, aan over.

De Belastingdienst liep door de fraude ruim 470.000 euro mis. De cliënten van de man, die vrijwel zonder uitzondering de Nederlandse taal niet machtig waren, wisten niets van de fraude af. Zij zijn nog steeds bezig om de ten onrechte ontvangen bedragen terug te betalen aan de Belastingdienst.