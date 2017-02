Artsen woest na 'misdadige bewering' van Kuzu

Politicus Tunuhan Kuzu heeft zich niet geliefd gemaakt bij de Nederlandse medici. „Wat mij heel veel verdriet heeft gedaan, is dat ik vandaag hoorde van een aantal artsen, een aantal medisch specialisten, dat ze signalen krijgen en dat ze zelf hebben meegemaakt dat bij ouderen met een migrantenachtergrond de stekker er sneller wordt getrokken, dan bij mensen die geen migrantenachtergrond hebben”, zo zei Kuzu woensdag tijdens een Q&A dat live gestreamd weer op het Facebook-kanaal van zijn partij DENK.

Vanaf ongeveer 11:00

Artsenfederatie KMNG denkt er zo het zijne van, zo blijkt uit een reactie van voorzitter René Héman op de website. „Deze suggestie past duidelijk in de verkiezingscampagne. De gedane bewering herkennen wij zeker niet. Als DENK met een deugdelijke onderbouwing komt, gaan we hier serieus naar kijken. We nemen bij passende zorg in de laatste levensfase juist nadrukkelijk alle verschillende levensbeschouwingen mee. Zo zijn diverse christelijke organisaties en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten bij ons rapport Niet alles wat kan, hoeft betrokken. Dit alles in het kader van het zorgvuldige medische beleid rond het levenseinde.”

Eed van Hippocrates

Ook de NVZ (Nederlandse vereniging ziekenhuizen) vindt de beweringen van Kuzu niets. „Uitzonderlijk, opmerkelijk en niet goed onderbouwd. Artsen leggen de eed van Hippocrates af, waarin zij beloven geen onderscheid te maken tussen mensen die ziek zijn. Je helpt altijd een zieke”, zo reageert een woordvoerder van de NVZ tegenover NU.

In zijn verhaal vertelde Kuzu dat het vroegtijdig trekken van de stekker gebeurt als ouderen allochtonen (vaak eerste generatie migranten) de Nederlandse taal niet machtig zijn. Hierdoor kunnen de patiënt en arts niet communiceren en – wanneer een opdracht zoals knipper met je ogen – niet uitgevoerd kan worden, zouden de artsen sneller geneigd zijn om er een einde aan te maken. „Maar wanneer iemand de taal niet machtig is, is er altijd een tolk of mantelzorger aanwezig”, zo bevestigt de NVZ.

Voor IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) zijn de door Kuzu ‘aangekaarte misstanden’ nieuw. „Wij nodigen de heer Kuzu van harte uit om zich met voorbeelden bij ons te melden”, zo luidt een reactie van de woordvoerder tegenover de NOS.

Op persoonlijke titel

Op Twitter reageren een aantal artsen op persoonlijke titel op de uitspraken van Kuzu. „Boos over de onjuiste & simplistische bewering van #kuzu #denk. Hersendoodbepaling door knipperen oogleden? Kom nou toch! Het is geen soap!”, zo reageert Tineke Oosterveld.

Volgens haar collega Pieter Bots doen verschillende artsen juiste moeite om de cultuurverschillen te overwinnen. „Vele collega's volgen juist nascholingen om culturele verschillen te leren en te begrijpen”, stelt hij. Anne Lefebre – specialist in ouderengeneeskunde – spreekt van een misdadige bewering.

'Idiote beschuldiging'

Vanuit de politiek kwam er ook reactie van onder andere Halbe Zijlstra. De VVD-fractievoorzitter noemt het tegenover de Telegraaf een idiote beschuldiging en daagt Kuzu uit om zijn bewering hard te maken. Ook D66'er Pia Dijkstra was op zijn zachtst gezegd verbaasd. „Ik dacht: ik hoor het gewoon niet goed."

Ook Edith Schippers - minister van Volksgezondheid - is hard voor Kuzu. De lijsttrekker van DENK zou een complete beroepsgroep op deze manier schaden door te stellen dat ze niet te vertrouwen zijn. Ook is ze bang dat allochtone ouderen hierdoor niet meer naar de dokter durven indien ze ziek zijn.

Terugkrabbelen

Kuzu is inmiddels al enigszins teruggekomen op zijn uitspraak, terwijl hij de ontstane ophef een storm in een glas water noemt. „Ik wil zeker niet de indruk wekken dat wij alle artsen in Nederland betichten."